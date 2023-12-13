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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in durumunu ziyaret etti - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in durumunu ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in tedavi gördüğü hastanede durumunu ziyaret etti. Bakırhan, Bitmez'in durumunun stabil olduğunu ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umduklarını belirtti.

13.12.2023 - 15:22,
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in tedavi gördüğü hastanede; "Durumu stabil. Başhekimden bilgi aldık. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Bütün dualarımız onunla birliktedir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in ailesini tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakırhan, ziyaretinin ardından hastanede, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile birlikte açıklama yaptı. Bakırhan, şunları söyledi:

"Hasan Bitmez vekilimizi ziyaret etmek için geldik. Durumu stabil. Başhekimden bilgi aldık. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Bütün dualarımız onunla birliktedir. Bu arada başta ailesi ve Saadet Partisi ailesi olmak üzere tekrar hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu da belirtmek istiyoruz."

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da gazetecilerin soruları üzerine, "Durumu stabil. Tedavisi devam ediyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez\'in durumunu ziyaret etti
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in durumunu ziyaret etti - Son Dakika
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