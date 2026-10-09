DEM Parti Eş Genel Başkanları, Öcalan\'ın özgür koşullarda çalışmasını istedi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, "uluslararası komplo" olarak nitelendirdikleri PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasıyla ilişkilendirilen sürecin yıl dönümü nedeniyle yaptıkları açıklamada, Öcalan'ın özgür koşullarda çalışmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, "uluslararası komplo" olarak nitelendirdikleri PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasıyla ilişkilendirilen sürecin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Bakırhan, "Bu komployla Ortadoğu ve Türkiye halklarının geleceğine müdahale edilmek istendi. Amaç, halkların birlikte yaşama iradesini zayıflatmak, çatışmayı derinleştirerek bölgenin kaderini yeniden belirlemekti. Yıl dönümünde bu komployu bir kez daha kınıyoruz" dedi. Öcalan'ın 27 yıldır İmralı'da demokratik çözüm yaklaşımını geliştirdiğini belirten Bakırhan, "Bugün çatışmanın değil, barışın ve demokratik toplumun konuşulduğu yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemin kalıcı barışa dönüşmesi, Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda çalışabilmesine ve düşüncelerini topluma ulaştırabilmesine bağlıdır" ifadesini kullandı.

Hatimoğulları da Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin Öcalan'ın yıllardır sürdürdüğü barış çabasının ve demokratik çözüm iradesinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin başarıya ulaşması için Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda çalışmasının ve iletişim kurmasının önü açılmalı; müzakerelerin eşit koşullarda yürütülmesi sağlanmalıdır" açıklamasını yaptı. Hatimoğulları, "Bu kapsamda, 9 Ekim uluslararası komploya karşı eşit, adil, demokratik bir geleceği hep birlikte örmeliyiz" dedi.