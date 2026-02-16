DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü - Son Dakika
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü

16.02.2026 18:31
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmenin ardından İmralı'dan döndü.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. DEM Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre görüşmeye ilişkin İmralı Heyeti tarafından yarın açıklama yapılacak.

Kaynak: ANKA

18:29
24 saat son dakika haber yayını
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü
