DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. DEM Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre görüşmeye ilişkin İmralı Heyeti tarafından yarın açıklama yapılacak.