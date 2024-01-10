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Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor - Son Dakika
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Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor

Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahipsiz hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla beslenme odaklarına mama ve su bırakıyor. Belediye Başkanı Recep Gün, hayvanların yaşam haklarına saygı gösterildiğini ve beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan karşılandığını belirtti.

Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor
10.01.2024 - 12:31,
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Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine olumsuz hava koşulları nedeniyle sahipsiz hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını bildiren Gün, hayvanların da yaşam haklarının olduğunu kaydetti.

Hayvanların beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini belirten Gün, "Bu süreçte de küçük dostlarımızı da unutmuyoruz. Sahipsiz hayvanları besleme noktalarımıza yem takviyesi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Recep Gün, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirköy Belediyesi, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlıyor - Son Dakika


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