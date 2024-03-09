Demirköy\'de İlkokul Öğrencilerine Su Verimliliği ve Gıda İsrafı Eğitimi Verildi

Dumlupınar Kaymakamı, dezavantajlı vatandaşlara yardım ziyareti gerçekleştirdi

Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Ramazan Ayı öncesi yaşlı, engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından temin edilen temel gıda, un ve hijyen kolisi yardımında bulundu. Kaymakam Özpınar, SYDV Müdürü Süleyman Alkan ile birlikte vatandaşların talep ve isteklerini değerlendirdikten sonra Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.