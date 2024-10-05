Demirköy'de Kadınların Yöresel Lezzetleri - Son Dakika
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Demirköy'de Kadınların Yöresel Lezzetleri

Demirköy\'de Kadınların Yöresel Lezzetleri

Demirköy'de üretici kadınlar, yöresel lezzetleri satışa sunarak sosyalleşiyor ve ekonomiye katkı sağlıyor.

05.10.2024 11:18
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Demirköy'de üretici kadınlar tarafından yapılan yöresel lezzetler satışa sunuluyor.

Demirköy Üretici Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dilber Koca Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretici kadınların her gün farklı yöresel lezzetin üretimini gerçekleştirdiğini belirtti.

Kadınların bir yandan sosyalleştiğini, diğer yandan da ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Doğan, bölgenin yerel ve doğal ürünlerini ön plana çıkararak sağlıklı ve katkısız ürünleri satışa sunduğunu söyledi.

Doğan, kooperatif bünyesinde üretimlere devam edeceklerini kaydetti.

Hız kesiciler yapıldı

Demirköy ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda hız kesici kasisler yapıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Özellikle yaz aylarında ana caddelerde trafik akışının çok hızlı gerçekleştiğini ifade eden Gün, trafik akışını rahatlatmak yaya güvenliğini sağlamak amacıyla özellikle okul geçitlerine hız kesiciler yapıldığını belirtti.

Bu sayede trafik kazalarının da önüne geçileceğini aktaran Gün, ekiplerin en kısa sürede çalışmaları tamamlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirköy'de Kadınların Yöresel Lezzetleri - Son Dakika

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