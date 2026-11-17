??????? Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede su ürünleri denetimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçede düzenli denetimler yürütülüyor.

Ekiplerin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği belirtildi.