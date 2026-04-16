Demokratlar Hegseth'in Azli İçin Önerge Sunuyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demokratlar Hegseth'in Azli İçin Önerge Sunuyor

16.04.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat üyeleri, Savunma Bakanı Hegseth'in azli için önerge sundu.

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinin, savaş suçları ve görevi kötüye kullanma gibi gerekçelerle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azli için önerge sunacağı bildirildi.

ABD merkezli Axios haber platformunun, ulaştığı önerge taslağına dayandırdığı habere göre, söz konusu azil önergesini Kongredeki ilk İran kökenli Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Yassamin Ansari sunacak.

Önergeye, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Sarah McBride, Brittany Pettersen, Dina Titus, Dave Min ve Shri Thanedar destek veriyor. Ancak, söz konusu önergenin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Önergenin ilk maddesinde, Hegseth'in görev yeminini ihlal ederek İran'a karşı "yetkisiz bir savaş yürüttüğü" ve ABD askerlerini tehlikeye attığı aktarıldı.

Hegseth'in sivillerin hedef alınması ve silahlı çatışma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle savaş suçu işlediği belirtilen önergede, ayrıca hassas bilgilerin yanlış kullanıldığı öne sürüldü.

Önergede ayrıca, Hegseth'in siyasi intikam amacıyla bazı yetkililere karşı sahte soruşturmalar başlattığı ve bu kişileri hedef alarak yetkisini kötüye kullandığı savunuldu.

Hegseth'in Venezuela ve İran'daki askeri operasyonlar dahil askeri harekatlarla ilgili bilgileri sakladığı ifade edilen önergede, böylece Kongre denetiminin engellendiği vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise önergede yer alan iddiaları reddetti.

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu önergeyi, Savunma Bakanlığının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki hedeflerini "kararlı" şekilde yerine getirdiği bir dönemde "manşetlere çıkmaya çalışan bir başka Demokratın hamlesi" olarak nitelendirdi.

Önergenin "ABD halkının dikkatini başka yöne çekmeye yönelik bir maskaralık" olduğunu savunan Wilson, "Bakan Hegseth, vatanı korumaya ve güç yoluyla barışı sağlamaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 11:06:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.