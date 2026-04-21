Demre\'de Kamu Kaynakları Soruşturması: 18 Tutuklama

21.04.2026 12:19
Demre'de yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında 45 şüpheliden 18'i tutuklandı, 52 milyon TL zimmet.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yürütülen 'zimmet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü M.Ş.'nin çeşitli yöntemlerle kamu kaynaklarını usulsüz şekilde kullandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde; öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin 31 TL kesinti yapıldığı, kendi adına usulsüz tahakkukla 13 bin 473 TL alındığı, emekli öğretmenler çalışıyormuş gibi gösterilerek 295 bin 248 TL, eğitim hazırlık ödeneğinden sahte tahakkukla 1389 TL elde edildiği tespit edildi.

Ayrıca, Ustalık Telafi Programı kapsamında stajyer öğrenci çalıştıran işletmelere verilen devlet desteğinin, sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler üzerinden M.Ş. ve iş birliği yaptığı kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve bu yolla 51 milyon 336 bin 618 TL kamu kaynağının usulsüz kullanıldığı belirlendi. Toplamda 52 milyon 344 bin 670 TL'nin zimmete geçirildiği saptandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 26'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 18'i ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

