Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan başkanlığında, yeni açılan İşyurtları Kurumu Tesisinde düzenlenen toplantıya kurul üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma kazandırılması, istihdam olanaklarının artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Denetimli Serbestlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
