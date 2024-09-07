Kocaali'de Gün Batımı Göz Kamaştırdı

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Deniz kenarındaki gün batımıyla oluşan kareler kendine hayran bıraktı

SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı olan Kocaali ilçesinde gün batımında ortaya çıkan kareler, kendine hayran bıraktı.

Sakarya'nın Batı Karadeniz'e açılan sahil ilçesi Kocaali'de gün batımı ve limanda balık tutan insanların görüntüsüyle oluşan kareler kendine hayran bıraktı. Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan sahil şeridinde balık tutan inşalar ve güneşin battığı anlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Gün batımının eşsiz güzelliği havadan da görüntülendi.