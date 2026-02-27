Denizde Boğulan Öğrenci Toprağa Verildi

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Büyük Liman Plajı'nda meydana geldi. Karabük Üniversitesi öğrencisi H.S.E., elbiseleriyle kumsaldan denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan H.S.E.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekibi sevk edildi. Denizden çıkartılan H.S.E., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.S.E., burada kurtarılamadı. H.S.E.'nin cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. H.S.E., Beşbinevler Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.
