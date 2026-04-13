Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Mobilyaları İhalesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya sorumluluğu kendisine ait olan kent mobilyalarının (Billboard, CLP Raket, Megalight, Megaboard/Giantboard) işletilmesi için ihale açıyor. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklif usulüyle yapılacak ve 30 Nisan 2026 tarihinde saat 10:10'da Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2 adresindeki Encümen salonunda gerçekleştirilecek. İşin muhammen bedeli aylık 1.450.000 TL+KDV olarak belirlenmiş olup, geçici teminat 1.566.000 TL'dir ve kira süresi 3 yıldır.

İhale şartnamesi, 2.000 TL bedel dekontu ibrazı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Teklifler, ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na teslim edilmelidir. İhaleye katılmak isteyenlerin, gerçek veya tüzel kişi olmalarına bağlı olarak çeşitli belgeler sunmaları gerekmektedir; bunlar arasında geçici teminat makbuzu, borçsuzluk belgeleri, finansal belgeler ve en az 10 yıllık tecrübe belgesi bulunmaktadır. İhale, 2886 sayılı kanun hükümlerine tabi olup, komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ve posta gecikmeleri kabul edilmemektedir.