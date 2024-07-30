Denizli'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 5 minibüsten 7 bin lira para çaldığı iddia edilen şüpheli, saklandığı inşaatta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre, Hacıkaplarlar, Değirmenönü mahallelerinde park halindeki minibüslerden, camlarını kırarak ya da zorla açarak hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, toplam 7 bin lira çaldığı iddia edilen H.G'yi (49) Değirmenönü Mahallesinde saklandığı inşaatta yakaladı.
Şüphelinin hakkında 18 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu, ayrıca 4 ayrı suçla ilgili arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.
Öte yandan bir minibüsten yapılan hırsızlık, araçtaki kameralarca kaydedildi. Görüntülerde aracın arka camını açarak içeri giren şüphelinin şoför koltuğunun yanındaki çantadan paraları alması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Minibüslerden Para Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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