Denizli'de Tütün Üreticileri Yeni Sezon İçin Fide Dikimine Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Tütün Üreticileri Yeni Sezon İçin Fide Dikimine Başladı

Denizli\'de Tütün Üreticileri Yeni Sezon İçin Fide Dikimine Başladı

Denizli'deki tütün üreticileri, Tavas Ovası'ndaki tarlalara yeni sezon için yetiştirdikleri fideleri dikmeye başladı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde traktörün arkasındaki dikim makinesinin başına geçerek fideleri toprakla buluşturuyor. Dikim sezonu Haziran ortasına kadar devam ediyor ve toplanan yapraklar seralarda kurutularak tütün işleme firmalarına satılıyor. Çiftçiler, tütünü atalarından miras kalan bir gelenek olarak görüyor ve kiraladıkları tarlalarda tütün üretimi yapıyorlar.

23.05.2024 11:53
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Denizli'deki tütün üreticileri, yeni sezon için yetiştirdikleri fideleri Tavas Ovası'ndaki tarlalara dikmeye başladı.

Tavas Ovası'nda ömürlerinin önemli bölümünü tarlada geçiren üreticilerin nisan ayında başlayan zorlu mesaisi fide dikimiyle devam ediyor.

Bölgede, "tütün ocağı" adı verilen örtü altı seralarda yetiştirilen fideler, tarlalarda toprakla buluşturuluyor.

Haziran ortasına kadar devam eden dikim sezonunda üreticiler, sabahın erken saatlerinde traktörün arkasındaki dikim makinesinin başına geçiyor.

Selelere istiflenen fideler, dikim makinesinin üzerine oturan işçilerin ellerinde tek tek toprakla buluşturuluyor.

Günde yaklaşık 12 saat yapılan dikim, tarlanın büyüklüğüne göre 5-6 gün sürüyor.

Tütünlerin büyümesiyle ekim ayına kadar devam edecek kırımda toplanan yapraklar, seralarda kurutularak sözleşme yapılan tütün işleme firmalarına satılıyor.

Bölgedeki toprak yapısı nedeniyle alternatif ürün imkanı bulamayan çiftçiler, tütünü atalarından miras kalan bir gelenek olarak görüyor.

Kiraladıkları tarlada tütün üretiyorlar

Üreticilerden Muttalip İbileme, AA muhabirine, Kale ilçesine bağlı Gülbağlık Mahallesi'nde yaşadıklarını, köylerinin dağlık arazide olması nedeniyle 50 kilometre uzaktaki Tavas Ovası'ndan tarla kiralayarak tütün ürettiklerini söyledi.

Şark tipi tütün yetiştirdiklerini anlatan İbileme, "Fidelerimizi bir gün önceden örtü altı seradan söküp tarlaya getiriyoruz ve toprağa dikiyoruz. Tavas Ovası'nda tütün dikimi haziranın ortalarına kadar devam ediyor. Geçen yıl dikim sezonunda yağışlar çok olduğundan sıkıntı yaşamıştık ama bu sene mayıs ayında yağış olmadığı için toprağın tavı çok iyi. Bu sezon iyi bir rekolte bekliyoruz." dedi.

Tarlada fide dikimi yapan 33 yaşındaki Zehra Öbelik de 5 aylık hamile olmasına rağmen tarlada çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır tütün tarlasında çalıştığını anlatan Öbelik, "Ben tütün tarlasında doğmuşum, annem babam da çiftçiydi. Şu an ben de tütün dikiyorum. 2 çocuğum var, ikisini de tütün parasıyla okutuyorum. Üçüncü çocuğuma hamileyim, tütün sonuna doğru doğum yapacağım. Yine de tarlada çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Öbelik, gerek işin zahmeti gerekse kazancının az olması nedeniyle çocuklarının bu işi yapmasını istemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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