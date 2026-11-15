Denizli Honaz'da otomobil traktör römorkuna çarptı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Denizli Honaz'da otomobil traktör römorkuna çarptı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Honaz'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu otomobil sürücüsü dahil 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karakurt-Karateke yolunda önünde ilerleyen Mustafa Yenitürk'ün kullandığı 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Yenitürk ile eşi Nurcan Yenitürk savrularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenitürk çifti müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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