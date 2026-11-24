Denizli Merkezefendi'de refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobilin sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobilin sürücüsü, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çarpmanın etkisiyle devrilen palmiye, yoldan geçen iki araçta maddi hasar oluşturdu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Gözel idaresindeki 20 B 6025 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kırılan palmiyenin devrilmesi sonucu yoldan geçen iki araçta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı çıkarılan Gözel, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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