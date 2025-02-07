Deprem Uzmanından Ege Denizi Açıklamaları - Son Dakika
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Deprem Uzmanından Ege Denizi Açıklamaları

Yoshinori Moriwaki, Ege'deki sismik hareketliliğin devam edeceğini ve büyük depremlerin olabileceğini belirtti.

07.02.2025 11:46
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasıyla ilgili, "Sismik hareketlilik devam edecektir, bu bölgede 7 veya 7,5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir. Bu şiddette bir deprem olursa Türkiye'den de hissedilir ama hasar olacağını zannetmiyorum." dedi.

İzmir'de seminere katılan Yoshinori Moriwaki, AA muhabirine, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilikle ilgili görüşlerini paylaştı.

Ege Denizi'ndeki son depremlerin başlangıçta 1-2 büyüklüğünde olduğunu ancak zamanla 5,1 ve 5,3 gibi büyüklüklere ulaştığını ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:

"Sismik hareketlilik devam edecektir, bu bölgede 7 veya 7,5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir. Bu şiddette bir deprem olursa Türkiye'den de hissedilir ama hasar olacağını zannetmiyorum. Santorini Adası'nda büyük bir deprem yaşanması durumunda açık denizde ortalama 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabilir. Haritadan baktığımızda tsunaminin etkisi Santorini'den direkt Marmaris tarafına gelebilir. Ama eğer arada küçük adalar varsa bunlar tsunamiyi engelliyor. Bundan dolayı tsunami yaşanırsa İzmir'e kadar gelemeyecek. Çünkü arada adalar var."

Santorini Adası'nda volkanik patlama yaşanması ihtimaline de değinen Moriwaki, böyle bir durumun Türkiye'ye çok büyük bir etkisi olmayacağını ancak küllerin gelebileceğini kaydetti.

Moriwaki, Ege'deki fay hatlarının kısa ve ince olmasından dolayı Santorini'de büyük bir deprem meydana gelmesi halinde İzmir'in fay hattının da tetiklenebileceğini belirterek, " İstanbul'da beklendiği gibi İzmir'de büyük bir deprem beklemiyorum. İzmir'in kendi fay hattı henüz kırılmadı bundan dolayı deprem yaşanabilir ama çok büyük olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Yapı güvenliğine de dikkati çeken Moriwaki, 2000'de yönetmelik değiştiği için bu yıldan önce yapılan binaların zemininin mutlaka kontrol edilmesi ve olumsuzluk varsa iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yumuşak zeminde sıvılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İzmir'de 6, 6,5 şiddetindeki bir depremde Karşıyaka gibi yumuşak zeminli yerlerde eğer yapılar kurallara uygun, doğru düzgün yapılmadıysa deprem daha uzun, sallantı daha çok hissedilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem Uzmanından Ege Denizi Açıklamaları - Son Dakika

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