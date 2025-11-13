Depremde 105 Kişinin Hayatını Kaybettiği Bilge Sitesi Davasında Müteahhitlere 15 Yıl Hapis, İki Sanık Beraat Etti

Haber: Mehmet OFLAZ - Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İstinaf Mahkemesi'nin, Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında kısmen bozma kararı sonrası yeniden yargılama yapıldı. Mahkeme, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge'ye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutuklanmalarına hükmetti; sanıklar Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar müdürlüğü çalışanı Sevinç Ayşe Argun ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a verilen 21'er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Ancak müteahhitler Faruk Pilge ve Mustafa İpek'e verilen 8'er yıl hapis cezası ile belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkındaki beraat kararlarını bozdu.

Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davanın dün görülen duruşmasına, depremde yakınlarını kaybedenler ile tutuksuz sanıklar Faruk Pilge, Mustafa İpek, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ile taraf avukatları katıldı.

"Vefat eden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum"

Sanık Hülya İnan, önceki savunmalarını tekrar ederek, "O dönemde evrak ve formları düzenleyen memurdum. Dosyada eksiklik olup olmadığına dair form hazırlıyordum. Belediyeden gelen yazı cevabı da bunu desteklemektedir. Daha sonra teknik sorumluluk gerektiren bir görevde bulunmadım" dedi.

Sanık Faruk Pilge savunmasında, "Ben herkes gibi kooperatif üyesiyim, hiçbir şekilde böyle bir günün olacağını bilemedik" derken, sanık Mustafa İpek ise savunmasında, "Vefat eden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Sanıklar beraatini istedi.

"Sanıklar 'olası kast'la cezalandırılmalı"

Depremde yakınlarını kaybeden Elif Uslu, beyanında, İstinaf'ın bozma kararında cezada alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğine dikkat çekildiğini hatırlatarak, "Biz başından beri olası kastla cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

Binada yakınlarını kaybeden Metin Yalınız, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Enkazın başında bir asker ablama ait bir yazı bulmuştu; nedenini bilmediğim 'bir umudum var' yazıyordu. Mezarının başına da onu yazdırdım. Binanın yıkımında kusuru tespit edilen her sanıktan şikayetim devam ediyor" diye konuştu.

Müşteki Hülya Hınıslı, beyanında, "Olası kasttan en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Binanın çürük olduğunu bile bile 'masumuz' diyorlar, ancak biz buna inanmıyoruz dedi.

Müşteki avukatı Emine Nur Telli de, "Sanıkların 'bilinçli taksir'le değil 'olası kast'la en üst hadden cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir. Belediyeden gelen yazı cevabını kabul etmiyoruz. Şu an huzurdaki sanık Hülya İnan Hukuk İşleri Müdürüdür; bu evrakın sanık tarafından hazırlanmış olma ihtimali vardır" dedi.

Diğer müşteki avukatları, duruşmada sanıkların olası kastla cezalandırılmalarını ve bu aşamada tüm sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Savcı: 4 sanık "bilinçli taksir" suçundan cezalandırılsın

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, sanıklar Mustafa İpek, Faruk Pilge, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın eylemlerinin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıklar Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın beraatine karar verdi. Sanık Mustafa İpek ve Faruk Pilge'ye ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaza dönen sitede 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında dava açıldı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğü'nde görev yapan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile o dönemde İmar Müdürlüğü'nde görevli Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak 2025'te görülen karar duruşmasında, Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası aldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediyede görevli Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.

Hükümle birlikte tutuklanan Kara, Argun ve Koç'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 10 Ocak'ta itirazları değerlendiren mahkeme heyeti, "sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması" gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Kadir Kara'nın sosyal medya hesabında, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.