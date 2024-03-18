Depremde 2 evladını ve bacağını kaybeden baba, proteziyle yürümeye başladı
Adana'da depremzedelerin protezleri tek tek teslim ediliyor
Harun Taşan:
"Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın"
Dr. Emine Çetin:
"14.hastamızın protezini teslim ettik"
ADANA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybeden 5 depremzedeye Adana'da protezleri takıldı. 17 saat enkazda kalan ve bacağı kesilen baba, 2 evladını kaybettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği depreme 42 yaşındaki özel sektör çalışanı Harun Taşan da annesi eşi Betül, çocukları Mustafa ve Emirhan ile birlikte merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Taşan'ın çocukları Mustafa ve Emirhan depremde hayatını kaybederken, kendisi 17 saat sonra enkazdan her sağ bacağı diz altından kesilerek kurtarıldı.
Evlatlarını kaybetti, yaşama tutundu
İlk olarak Kahramanmaraş'ta tedavi edilen Harun Taşan, ardından İstanbul'a sevk edildi ve burada Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Tekrardan Kahramanmaraş'a dönen Taşan, burada devletin imkanlarıyla oluşturulan konteynerlerde kalmaya başladı.
13 ay sonra diz altı protezine kavuştu
Depremin üstünden 13 ay geçtikten sonra Harun Taşan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diz altı protezine kavuştu ve 13 ay sonra ilk kez bastonsuz adım attı. Taşan'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.
4 depremzedeye daha protez takıldı
Öte yandan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelen 4 depremzedeye ise protezleri takıldı.
"Ampute olmak zorunda kaldım"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Harun Taşan, 2 evladını kaybettiğini ancak eşi ve 2 evladının daha hayatta kaldığını belirterek, "Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta kendi evimizde iki çocuğumuzu kaybettik. 17 saat enkazın altında kaldım, bilincimi hiç kaybetmedim. Depremin ilk başladığı sıra çok şiddetliydi deprem ve saniyeler içinde yıkıldı binamız. Ampute olmak zorunda kaldım. Sonrasında tekrar memleketimize döndük ve orada hayatımıza devam ettik. Protezin takılmasında mutluyum, yeniden ayağa kalkmak, yürüyebilmek çok daha farklı bir şey ama neticede insanın kendi vücudu, kendi bedeni gibi olmuyor. Hayırlısı diyelim, inşallah bundan sonraki süreçte de daha iyi olur. Allah kimseye yaşatmasın çok zor günlerdi" ifadelerini kullandı.
"14 hastanın protezi teslim edildi"
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Dr. Emine Çetin ise depremzede hastalara protezlerin ücretsiz bir şekilde temin edildiğini söyledi. Dr. Çetin, "Depremzede hastalarımıza fizik tedavi hizmeti veriyoruz. 20'den fazla hastaya protez raporu çıkarttık ve bugün 14.hastamızın protezini teslim ettik. Hastaların yürümeleriyle alakalı eğitimlerimiz sürüyor. İhtiyacı olan hastalara hem protez temini hem de rehabilitasyon sürecini veriyoruz" dedi.
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