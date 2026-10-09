Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok davasında bilirkişi raporu alınacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari ve 9'u kamu görevlisi toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tepebaşı, önceki savunmasını yineleyerek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Müşteki T.D, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, belediye çalışanlarının sorumluluğuna ilişkin bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Tutuklu sanığın tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar veren heyet, duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.