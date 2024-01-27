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Osmaniye'de depremde ailesini kaybeden baba, fotoğraflarla teselli buluyor - Son Dakika
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Osmaniye'de depremde ailesini kaybeden baba, fotoğraflarla teselli buluyor

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden İsmail Kaba, ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, 2 bloğu yıkılan Metin Tamer Sitesi'nde 132 kişi yaşamını yitirdi. Sitenin 7'nci katında oturan 6 kişilik Kaba ailesinin 5 ferdi depremlerde hayatını kaybetti. Kaba, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanedeki yaklaşık 50 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Osmaniye\'de depremde ailesini kaybeden baba, fotoğraflarla teselli buluyor
27.01.2024 - 11:04,
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Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden İsmail Kaba, ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, 2 bloğu yıkılan Metin Tamer Sitesi'nde 132 kişi yaşamını yitirdi.

Sitenin 7'nci katında oturan 6 kişilik Kaba ailesinin 5 ferdi depremlerde hayatını kaybetti.

Afette eşi Şenay, oğulları Durmuş Ali (21) ve Furkan (14) ile kızları Özlem (19) ve Fatma Sena'yı (17) kaybeden İsmail Kaba, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Kaba, vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanedeki yaklaşık 50 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Oğlunun öldüğünü rüyasıyla anladı

İsmail Kaba (46), AA muhabirine, 16 yıldır yaşadığı sitenin ailesine mezar olduğunu söyledi. Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Kaba, sarsıntıyla çocuklarını yanına çağırdığını anlattı.

Kızlarının hemen yanına geldiğini, oğullarının ise kendi odalarında kaldığını aktaran Kaba, kısa süre içinde binanın çöktüğünü belirtti.

Kaba, enkazdan kendisinin yaralı olarak çıkarıldığını dile getirdi.

Hastanedeki tedavisi sırasında yakınlarına sürekli ailesinin durumunu sorduğunu ve "İyiler, tedavileri sürüyor" cevabı aldığını anlatan Kaba, şöyle devam etti:

"Hastanedeki 11'inci günde, tıp fakültesinde okuyan oğlum rüyama girdi. Okulunun önünde yatıyordu. Oradayım, 'Oğlum kalk, ne yatıyorsun? Gidelim.' diyorum. Elinden tutuyorum, hiç tepki vermiyor. Israr ediyorum 'Oğlum kalk ne yatıyorsun? Hadi kalk gidelim.' diyorum, kalkmıyor. Bunun üzerine döndüm, okulun bahçesine doğru ilerledim. Geri döndüm baktım. 'Niye kalkmıyorsun, tepki vermiyorsun?' diye düşündüm ve o şekilde uyandım. Uyandığımda oğlumun orada vefat ettiğini anladım. Bunu anlattım ve diğerlerinin durumu sorduğumda kardeşim bana sarıldı ve ağladı. Tabii o an anladım hepsinin vefat ettiğini."

Kaba, eşinin ve çocuklarının mezarını her gün ziyaret ettiğini belirtti.

Ailesinden geriye kalan fotoğraflarda teselli aradığını söyleyen Kaba, "5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan o geceyi hatırlamak istemiyorum. Çünkü 6 Şubat benim 4 çocuğumu, eşimi, komşularımı aldı. 11 ilde binlerce can aldı gitti. Asrın felaketi diyeceğimiz 6 Şubat depremi millet olarak büyük acılar bıraktı. Allah'ım bir daha ne devletimize, ne milletimize bu tür acılar yaşatmasın inşallah." dedi.

Kaynak: AA
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