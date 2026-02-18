Depremde hasar alan Kurtuluş Camisi'nde onarım sonrası ilk ramazan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde hasar alan Kurtuluş Camisi'nde onarım sonrası ilk ramazan

18.02.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP'te 1892'de kilise olarak yaptırılan, Cumhuriyet Dönemi'nde cezaevine ve 1984'te camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra ilk kez ramazan ayına hazırlanıyor.

GAZİANTEP'te 1892'de kilise olarak yaptırılan, Cumhuriyet Dönemi'nde cezaevine ve 1984'te camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra ilk kez ramazan ayına hazırlanıyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, "8 Mayıs 2025 tarihinde video konferans yöntemi ile cami, hizmete ve ibadete açıldı. Bu yıl da Kurtuluş Camimiz depremden sonraki ilk ramazana hazırlanıyor. Camimizde ilk teravih namazı kılınacak" dedi.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki 1892 yılında kilise olarak yapılan Kurtuluş Camisi, Cumhuriyet Dönemi'nde cezaevine ve 1984 yılında da camiye dönüştürüldü. Bir hayırsever tarafından 1984'te satın alınarak, Adalet Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışlandı ve 'Kurtuluş Camisi' ismi verilerek, kentin tarihi yapıları arasında yerini aldı. 'Kentin Ayasofya'sı' olarak tabir edilen Kurtuluş Camisi'nin kubbe ve minareleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Cami, ağır hasarlı olarak ibadete kapatıldı. Restorasyon sürecine alınan tarihi yapı, 8 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans uygulaması ile yeniden hizmete açıldı. Tarihi camide, depremin ardından bu yıl ramazan ayı hazırlıklarına başlandı.

'CAMİNİN ÖZGÜNLÜĞÜ KORUNDU'

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, tarihi Kurtuluş Camisi'nin depremlerde ağır hasar aldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon sürecinin tamamlanarak yapının ibadete açıldığını söyledi. Tarihi caminin özgünlüğünün korunduğunu söyleyen Tunç, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok ilimizde olduğu gibi Gaziantep'imizde de şehrin simgelerinden birisi olan Kurtuluş Camimiz de ağır hasar alan eserlerden birisiydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce projeler hazırlanarak, Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Koruma Kurulu tarafından onaylandıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı. Caminin iki minaresinin kubbenin üzerine devrilmesi nedeniyle kubbenin çökmesi ve beden duvarlarında da ciddi hasar oluşmuştu. Cami ağır hasarlıydı. Titiz bir restorasyon çalışması yürütüldü. Caminin özgünlüğü korunarak, statik güçlendirmeleri yapılarak cami restorasyonu tamamlandı" dedi.

'CAMİMİZDE İLK TERAVİH NAMAZI KILINACAK'

Tunç, "Özellikle burada sürekli zıvana ve sürekli kenet sistemi ile minareler yapıldı. Yine caminin beden duvarlarına enjeksiyon uygulaması yapıldı. Çelik gergilerle güçlendirildi ve eser, gelecek nesillere aktarılabilmek için restorasyonu tamamlandı. 8 Mayıs 2025 tarihinde de video konferans yöntemi ile cami, hizmete ve ibadete açıldı. Bu yıl da Kurtuluş Camimiz depremden sonraki ilk ramazana hazırlanıyor. Camimizde ilk teravih namazı kılınacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde hasar alan Kurtuluş Camisi'nde onarım sonrası ilk ramazan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:39:10. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde hasar alan Kurtuluş Camisi'nde onarım sonrası ilk ramazan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.