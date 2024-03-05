Depremde yıkılan iş yerleriyle üretime devam eden Adıyamanlı kadın girişimciler destekleniyor - Son Dakika
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Depremde yıkılan iş yerleriyle üretime devam eden Adıyamanlı kadın girişimciler destekleniyor

Depremde yıkılan iş yerleriyle üretime devam eden Adıyamanlı kadın girişimciler destekleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev ve iş yerleri yıkılan Adıyamanlı kadın girişimciler, sağlanan desteklerle üretime kaldıkları yerden devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanan hibe programıyla desteklenen kadın girişimcilerin başarı hikayeleri anlatılıyor.

05.03.2024 11:28
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev ve iş yerleri yıkılan Adıyamanlı kadın girişimciler, sağlanan desteklerle üretime kaldıkları yerden devam ediyor.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı" çerçevesinde İsveç'ten sağlanan fonla destek sağladığı depremzede kadın girişimcileri ele alındığı dosya haberin ilk bölümünde, Adıyaman'daki kostüm ve çeyizlik imalatçısı ile kafe işletmecisi kadınlarla röportaj yapıldı.

UNDP, program kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki küçük işletmelere sağladığı toplam 10 milyon dolarlık hibeyle, bu işletmelerin yeniden faaliyete başlayabilmesini hedefliyor. Program kapsamında, bugüne kadar 4 bin 616 küçük işletme desteklendi. Bu işletmelerin büyük bölümünü de kadın girişimciler oluşturdu.

"Yeniden üretime başladık"

Bu kapsamda desteklenen kadınlardan birisi olan Nurten Yıldırım, Adıyaman'da depremin ardından kurulan Balıkesir Çarşısı'nda yöresel kıyafet dikiyor ve özellikle çocuklara yönelik çeşitli kostümlerin satışını yapıyor. Yıldırım, Pamuk Prenses, Örümcek Adam ve Robin Hood gibi karakterlerin kostümlerini de hazırlıyor.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çocuklar için kostüm hazırlamanın kendisini mutlu ettiğini ve amacının çocukların hayallerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Hazırladığı yöresel Türk kıyafetlerine yurt dışından talep olduğunu belirten Yıldırım, "Yurt dışında bulunan Türk okullarına, Almanya, Fransa, İsviçre'ye yöresel Türk kıyafetleri gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremde hem ev hem de iş yerinin yıkıldığını anlatan Yıldırım, "Depremde 35 yılın emeği ve birikimi iş yerimiz, 30 saniyede yerle bir oldu. Yeni bir yerde üretime yeniden başladık. Bu süreçte bize destek olanlara teşekkür ediyoruz. Tek başına toparlanmamız çok zor ama güzel destekler sağlanıyor." diye konuştu.

Yıldırım, kadınların kendisini geliştirmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Kadınlar kendini geliştirsin ki gelişmiş çocuklar yetiştirsin. Üretken bir anne, çocuğuna çok şey verebilir. Dünya değişiyor ve değişen dünyada çocuklar kendilerine yol gösterecek rehber istiyor." dedi.

"Kadınların üretmesi çok kıymetli"

Seval Alagöz ise atölyesinde, geleneksel danteller, pike, nevresim, yastık, havlu ve seccade gibi çeyizlikler üretiyor.

Meslek lisesinde giyim teknolojisi bölümünde eğitim alan Alagöz, 15 yıl ara verdiği mesleğine, depremden 9 ay önce açtığı iş yeri ile geri döndü. Depremde iş yeri ağır hasar alan Alagöz, UNDP'den aldığı destekle yaklaşık 2 ay önce yeni işletme açtı ve üretmeye kaldığı yerden başladı.

Alagöz, "Anneannelerimizin, annelerimizin gelenekselleşen dantel ve nakışlarını güncelleyip çeyizlik hazırlıyoruz. Aslında sandıkları yeniliyoruz. Çeyiz güzel bir gelenek, eskilerde kalmasın istiyoruz." diye konuştu.

Kadınların çalışması ve üretmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Alagöz, kadının elinin değdiği her şeyin yeniden hayat bulduğunu dile getirdi.

Açtığı kafeyi enkazdan çıkardığı eşyalarla süsledi

Kadın girişimci Nihat Pulat da Balıkesir Çarşısı'nda deprem enkazından çıkarıp onardığı eşyalarla kafe açtı.

Depremden önce küçük bir kafe işlettiğini ancak asrın felaketiyle tüm emeklerinin yok olduğunu belirten Pulat, hayata sıfırdan başlayarak üretime kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Pulat, depremle birlikte hayatının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattı:

"Depremden önceki işletmemizde el yapımı reçeller, kahvaltılıklar hazırlıyorduk. Sıcak, samimi bir aile ortamımız vardı. İşimizi zor imkanlarla kurmuştuk ama çok sevildi, büyüdü. Ta ki 6 Şubat'a kadar. Depremde kaldığımız ev yıkıldı. Ayağım kırık şekilde evden çıktım. İlk gittiğim yer dükkanım oldu, çünkü orası benim için çok önemliydi. Depremin ardından Diyarbakır'a giderek tedavi oldum. Tedaviden sonra tekrar Adıyaman'a döndüm çünkü her şeyimi kaybetmiş olamazdım."

Depremden birkaç ay sonra faaliyete başlayan dükkanında doğal meyve suları ve meyve kaseleri hazırladığını bildiren Pulat, hibe desteğinin kendisi için "can suyu" olduğunu söyledi. Pulat, "Kadınlar oturmasın, faaliyete geçsin. Biz deprem yeniden kalkıp bir şeyler yapabildiysek herkes yapabilir." diye konuştu.

Pulat, Adıyaman'da bir şeyler üretmek isteyen ve buna imkan bulamayan diğer üreticiler için de bir atölye kurmak istediğini aktararak, bu konuda kendilerine yer tahsis edilmesi talebinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremde yıkılan iş yerleriyle üretime devam eden Adıyamanlı kadın girişimciler destekleniyor - Son Dakika

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