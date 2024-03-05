Depremzede Nur'un "Ben üşüyorum, ev istiyorum" sözüyle harekete geçen sağlıkçı Havva, afetzede aileyi yuvasına kavuşturdu
HATAY - Hatay'da depremin ilk günlerinde enkaz altındaki vatandaşları yaşatmak amacıyla görev alan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, üşüdüğü için kendisinden ev isteyen 6 yaşındaki Nur Yağar ve ailesini sıcak yuvasına kavuşturmayı başardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Afetin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları bölgeye yardıma koşmuştu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 38 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki afetzede vatandaşların hayata tutundurmak için mücadele etti. Sağlık personeli Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak için kurucusu olduğu Ülkem Kitap Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine 21 çadır okul açtı ve 7 bin 700'den fazla öğrenciye 100 binden fazla kitap ulaştırdı. ATT Ertuğrul, yardım amacıyla bölgeye geldiği esnada kendisinde "Ben üşüyorum, ev istiyorum" diyen 6 yaşındaki Nur Yağar'ın isteği üzerine afetzede aileye yuva yapabilmek için çalışma başlattı. Derneği aracılığıyla Yağar ailesine Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'ne ev yaptırmayı başaran Ertuğrul, eşyalarını da yerleştirdiği sıcak yuvayı afetzede aileye teslim etti.
"Nur'la tanıştığımızda birçoğumuzun içini acıtan bir cümle kurdu"
Küçük kızın kendisine söylediği söz üzerine hareke geçtiğini ifade eden Ertuğrul, "Deprem bölgesine ilk gelen sağlık ekiplerinden birisiyim. Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapıyorum. İlk günden beri sahada hem devlet memuru olarak görev yapmaktayım hem de gönüllü olarak sahada çeşitli alanlarda var olmaktayım. Çadır okulları açtım, devamında konteyner okullar açtım. Kütüphaneler kurdum ve en sonunda da Nur'a ev yaptım. Nur'la tanıştığımızda bir çoğumuzun içini acıtan bir cümle kurdu ve "Ben üşüyorum, ev istiyorum" dedi. 6 yaşındaki bir çocuğun kuracağı bir cümle değildi. Bu çocuğun kitap okuyabilmesi, geleceğe uygun ve yaşıtları gibi hayal kurabilmesi için ev ihtiyacı vardı. Barınma hakkı kapsamında değerlendirdik ve Ülkem Okuyor Derneği gönüllüleri olarak 13 gün gibi kısa bir sürede Nur'u evine kavuşturduk" ifadelerini kullandı.
Sıcak yuvasına kavuşmasında emeği geçen sağlıkçı Havva'ya yardım severlere teşekkürlerini dile getiren Nur'un annesi Sibel Yağar, "Havva hanıma ve yardım eden herkese çok çok teşekkür ederim. Vesile eden kişilere çok çok teşekkür ederim. Rabbim binlerce kez razı olsun bize ev yaptılar. Bu Nur'un sayesinde oldu" şeklinde konuştu.
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