Depremzededen Protezle İlk Adım

Güncel

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde, binanın 8'inci katından üzerine güneş panelinin düşmesi sonucu sol bacağını kaybeden emekli öğretmen Mehmet Osman Kurtoğlu (76), Ankara'da uygulanan protez bacakla yeniden ayağa kalkıp, yürümeye başladı.

Hatay'da oturan emekli öğretmen Mehmet Osman Kurtoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anlarında dışarıya çıkarak, yıkılan binanın enkazında kalmaktan kurtuldu. Ancak Kurtoğlu, yan binanın 8'inci katından üzerine güneş panelinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Adana'da özel bir hastaneye kaldırılan Kurtoğlu'nun sol bacağı diz üstünden ampute edildi. 24 Temmuz'da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Osman Kurtoğlu'na, burada protez bacak uygulaması yapıldı. Kurtoğlu, depremden sonra protez bacakla yeniden ayağı kalkıp, ilk adımlarını attı.

'ADIM ATMAK ÇOK GÜZEL'

Mehmet Osman Kurtoğlu, depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek, "Aslında depremde binamız yıkıldı; ancak ben enkaz altında kalmadım. Evden çıktım, yolun karşısına geçtim. Tam o esnada 8 katlı bir binanın 8'inci katındaki güneş paneli düştü ve ayaklarımı biçti. Hastanede ampute yapmışlar beni. Oradan Konya'da özel bir hastaneye sevk ettiler. 6 ay orada kaldım. Ardından başka bir hastaneye sevk ettiler. Orada da 6 ay yattım. Ancak bana daha kapsamlı ve teşekküllü bir hastaneye gitmem söylendi. Bir daha adım atamayacak olmak beni çok sarsmıştı. Sonra buraya geldim. Fizik tedavi alıyorum. Protezimi taktılar. İlk adımımı aylar sonra, uzun zaman sonra atabildim. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Adım atmak çok güzel. Benim gibi depremzedeler hayat mücadelelerini kaybetmesinler. Yaşam güzel" dedi.

'YAKINDA TABURCU EDERİZ'

Prof. Dr. Hatice Bodur ise Mehmet Osman Kurtoğlu'nun hastaneye geldiğinde birçok problemi olduğunu söyleyerek, "Çünkü üzerine güneş paneli düşmüştü. Sağ alt ekstremitesinde parçalı bir kırığı vardı. Sol alt ekstremitesi amputeydi. Biz de kendisine burada gerekli tedavileri elimizden geldiğince gösterip protez uygulamasını yaptık. Ardından bu protez uygulamasının rehabilitasyonunu yaptık. Bu kesinlikle bir ekip işi. Hemşirelerimiz, fizyoterapistlerimiz bütün ekip olarak gerekeni yaptık. 2 hafta önce kadar hastamız protezinin de takılmasıyla birlikte ayağa kalktı. Yardımcı yürüme araçlarından kanedyenlerle adım atabiliyor. Önümüzdeki günlerde daha da iyiye gideceğini bekliyoruz. Şu anda rehabilitasyon süreci devam ediyor; ancak sürecin sonuna çok yaklaştık. Yakında taburcu ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,