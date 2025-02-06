Dereköy\'de Araçlar Dezenfekte Edilecek

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Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek.

Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında toplandı.

Mecliste, Bulgaristan tarafından başlatılan dezenfekte uygulamasına karşı Türk tarafında da mütekabiliyet esasına dayalı olarak Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan araçlara dezenfekte uygulamasının başlatılması görüşüldü.

Görüşme neticesinde uygulamanın başlatılmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Dezenfekte ücretlerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

- Edirne'deki sınır kapılarında da başlatılmıştı

Bulgaristan'ın ülkesine giren otomobillerden dezenfeksiyon ücreti adı altında 7 leva aldığı uygulamayı yeniden hayata geçirmesi sonrası Türk tarafında da Bulgaristan plakalı otomobillerden 80 lira, 3,5 ton ağırlığının üzerindeki araçlardan da 18 Aralık'tan itibaren 160 lira ücret alınmaya başlanmıştı.

Türkiye bu uygulamayı daha önce 2014 yılında da tam mütekabiliyet esasıyla bir süre sürdürmüştü. Komşu ülkenin uygulamayı durdurması üzerine Türk tarafında da uygulamaya son verilmişti.

Komşudaki "altın göl" olarak biliniyor

Bulgaristan'da dezenfeksiyon sistemi, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın kararıyla Kapıkule'den geçen araçlar için 2009 yılında şap hastalığına karşı kurulmuştu.

Bulgaristan hazinesini maddi açıdan rahatlattığı için "altın göl" olarak bilinen ve özel şirketin yürüttüğü uygulama, 2013 yılında "yolsuzluk" yapıldığı gerekçesiyle kaldırılmış, Mayıs 2014'te yeniden uygulamaya sokulmuştu.

Bulgaristan Tarım Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye sınır kapılarından giren araçlara yapılan ücretli dezenfeksiyon işlemini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Komşu ülkedeki uygulama, Türkiye'den geçiş yapan araçların, sensörlü çalışan ve ilaçlı su sıkan fıskiyeler tarafından kısa süreliğine yıkanması şeklinde çalışıyor.