Derince'de TMO Silo Patlaması Davasında Gelişme

11.02.2026 18:35
Kocaeli'nde siloda meydana gelen patlamada 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi müşteki Arif Dayıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, siloda gerekliliklerin yerine getirilmemesi, toz birikimine müsaade edilmesi, 2023 yılı yıllık olağan bakımının ve düzenli toz temizliğinin yapılmaması nedeniyle biriken hububat tozlarından kaynaklı "toz patlaması" gerçekleştiği belirtildi.

Patlamayla ilgili başmüdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ve alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu ifade edilen mütalaada, ölümlerin ve yaralanmaların, sanıkların ihmali kusurları nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

Mütalaada, 6 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devamını ve mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Olay

Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

Kaynak: AA

