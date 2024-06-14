Dermatoloji Uzmanı: Koyu Renkli Kıyafetler Güneş Işınlarından Daha Fazla Korur

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(ANKARA) - Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Didem Dinçer Rota, yaz aylarının gelmesi ve artan hava sıcaklıklarıyla birlikte zararlı güneş ışınlarından korunmanın önemine işaret ederek, "Sıcaklarda aslında giyinmemiz gereken koyu renkli ve sıkı dokumalı kıyafetler. Hep böyle açık renkliler diye düşünülür ama koyu renkler aslında bizi güneş ışınlarından çok daha fazla koruyor" dedi. Cilt kanserinden korunmada güneş koruyucularının önemini de vurgulayan Rota, "Aslında herkesin güneş koruyucu kullanması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Didem Dinçer Rota; hava sıcaklıklarının yükselmesi ve hatta mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak güneş koruyucularının önemini, sıcaklarda tercih edilmesi gereken giysiler ve korunma yöntemlerini, dikkat edilmesi gerekenleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Böyle sıcaklarda aslında giyinmemiz gereken koyu renkli ve sıkı dokumalı kıyafetler"

Sıcak havalarda güneşin zararlı ışınlarından korunmak için bilinenin aksine açık değil, koyu renkler tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Didem Dinçer Rota, şunları söyledi:

"Böyle sıcaklarda aslında giyinmemiz gereken koyu renkli ve sıkı dokumalı kıyafetler. Hep böyle açık renkliler diye düşünülür ama koyu renkler aslında bizi güneş ışınlarından çok daha fazla koruyor. Fakat terlememize de sebep oluyor. Sıkı dokuma istiyoruz. Mutlaka 10 cm siperli şapka veya büyük güneş gözlüklerini yine güneş korumada hastalarımıza öneriyoruz ki güneşin zararlı etkisinden korunsunlar. En önemlisi güneş koruyucu kullanma alışkanlığını hiçbir zaman bırakmasınlar."

"İki yaş üstündeki tüm çocuklara, güneş koruyucusu öneriyoruz"

İki yaş üstündeki tüm çocuklara, güneş koruyucusu öneriyoruz. Ama tabii ki çocuklar için formülize edilmiş, daha çok da fiziksel bariyer içeren koruyucuları öneriyoruz. Kimyasal bariyer sağlayan güneş koruyucularında ise 2-3 saatte bir yenilemeyi ve güneşe çıkmadan önce ise bir 30 dakika öncesinde ise mutlaka güneş koruyucunun tatbik edilmesini istiyoruz. Spf 50+ bizim için en ideal olan güneş koruyucu. Hem Ultraviyole A'ya karşı hem Ultraviyole B'ye karşı korumanın olması, aynı zamanda iç ortamda da mavi ışık korumasının olmasını istiyoruz güneş koruyucularımıza.

"Cilt kanseri olmak istemiyorsak güneş koruyucu kullanmamız şart"

Güneş koruyucuların kimyasal içerdiğini düşünen karşıt fikirlerin olduğunu ifade eden Rota şöyle devam etti:

"Kimyasal olduğunu düşünen bir grup da var. Fakat son dönemde güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde çıkanlarda görülen cilt rahatsızlıklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla korumak için mutlaka öneriyoruz. Cilt kanserinden korunmada artık güneş koruyucularının yeri aşikar olarak belli. Dolayısıyla cilt kanseri olmak istemiyorsak güneş koruyucu kullanmamız şart. Bunu toplumda çocuk, genç, yaşlı demeden herkese öneriyoruz. Hatta güneşin zararları; kişide erken yaşlanmaya, cilt kanseri gelişimi dışında birçok farklı güneşin tetiklediği alerjik veya farklı hastalıklara da sebep olabiliyor. Dolayısıyla aslında herkesin güneş koruyucu kullanması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Evet biliyorum bu da bir üründen üretiliyor. Sonuçta kimyasal, tartışılır. Ama şu an için PubMed Yayınları ve genel bakış açımız, herkesin kullanması yönünde."