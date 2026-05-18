Dervişoğlu: Bahçeli'nin açıklamaları temenni, Erdoğan konuşmalı

18.05.2026 16:06
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini 'gerçekleşmesi mümkün olmayan temenni' olarak niteledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki görüşünü açıklaması gerektiğini belirtti.

Haber: Halil YATAR/ Kameraman: Ladin Eylem DEĞER

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne düşündüğünü kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirterek, "Ben hassasiyetle inceliyorum. Değerlendireceğim. Çarşamba günü de kapsamlı bir açıklama yapacağım. Her zamanki gibi yine o bahsettiğim kırmızı hat üzerinde inşa edilmiş temenniler demeti ama onların herhangi birinin yaşama geçirilmesi bile mümkün değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı ardından ANKA Haber Ajansı'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkgün gazetesine verdiği demeçte, "Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir yol haritası gerekli, Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.

"SORULARIN CEVABINI ERDOĞAN'DAN ALMANIZ GEREKİYOR"

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını çarşamba günü partisinin grup toplantısında değerlendireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Baktım öyle kapsamlıca. Her zamanki gibi yine o bahsettiğim kırmızı hat üzerinde inşa edilmiş temenniler demeti ama onların herhangi birinin yaşama geçirilmesi bile mümkün değil. Bakın bu soruları bana soruyorsunuz. Aslına bakarsanız bu soruların cevabını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aramanız gerekiyor. Bu açıklamalara Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Öncelikle onun kamuoyu tarafından bilinmesi lazım. Yani bütün mesele orada. Yoksa buradan herkes bir köşeden bir temennide bulunabilir. Ama bu ortak bir aklın ürünü mü? Yoksa bir yerlerden bir şeyler planlanarak mı yapılıyor ona bakmak lazım. Ben hassasiyetle inceliyorum. Değerlendireceğim. Çarşamba günü de kapsamlı bir açıklama yapacağım. Çok ciddiye aldığım bir husus da değil. Çünkü muhatabı ciddiye almıyorsa kamuoyunda tartışma yaratmasının da bir anlamı yok. Özenle yaklaşacağım."

Kaynak: ANKA

