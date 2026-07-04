Dervişoğlu'ndan Türbede Açıklamalar - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Türbede Açıklamalar

04.07.2026 17:57
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İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, Hozat'ta erenleri anarak Türklük ve güzel ahlak vurgusu yaptı.

(TUNCELİ) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunceli'nin Hozat ilçesinde Sarı Saltuk Türbesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, erenlerin Türklük şuuru, iman ve güzel ahlakla her karış toprağı vatan kıldıklarını belirterek, "Erenler bugünün imkanıyla yapılamayanları, o günlerin imkansızlıklarıyla büyük bir aşkla başardılar. Allah bizi onların açtığı Türklük ve güzel ahlak yolundan ayırmasın" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Çemişgezek'teki ziyaretlerinin ardından Hozat ilçesine geçerek, Alevi inancında önemli bir yere sahip olan Sarı Saltuk Türbesi'ni ziyaret etti. Türkmen Alevi Ocakları Birliği tarafından düzenlenen programda ilk olarak Alevi Dedesi tarafından dua edildi.

Dervişoğlu, duanın ardından yaptığı açıklamalarda, Anadolu ve Balkanlar'ı Türkleştirmek, İslamlaştırmak, imar ve irşat etmek üzere yola koyulan yüreği iman dolu, bileği güçlü Gazi Derviş'in Türk tarihindeki yerinin kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

Türklük şuuru ve Hakk'a hizmet aşkıyla geçen bir ömrün en önemli şiarının "Sözün kesin olsun, Hak dilinden gelsin" sözü olduğunu belirten Dervişoğlu, bu şiarın bugünün yalan dünyasına bakıldığında çok büyük bir erdemi işaret ettiğini dile getirdi. Erdem sahibi erenlerin, adım attıkları her yere öncelikle güzel ahlakı taşıdığını kaydeden Dervişoğlu, bu isimlerin Türklük imanı ve şuuruyla her karış toprağı Oğuz boylarına vatan kılmanın yollarını açtığını ifade etti. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buhara'dan, Horasan'dan buralara geliyorlar. Batılılar onlara 'kolonizatör Türk dervişleri' diyorlar. Aslında Asya'nın göbeğinden Avrupa'nın içlerine kadar sürecek yolculukta Türklere fethedilecek topraklarda iman aşılıyorlar, şuur aşılyorlar. Bunlar bu Türklük farkındalığıyla, her karış toprağı Oğuz boylarına vatan kılmanın yolunu öğretip, gösteriyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' sözündeki inanç, tarihimizdeki müstesna şahsiyetleri işaret etmektedir. Yani Hacı Bektaş Velileri, Hacı Bayram Velileri, Sarı Saltukları, onları işaret bir mücadele, Türk tarihinin altın sayfalarındandır."

"ERENLER BUGÜN YAPILAMAYANLARI, O GÜNLERİN İMKANSIZLIKLARIYLA BAŞARDILAR"

Bir eren düşünün ki Arnavutluk'tan Bosna-Hersek'e, Makedonya'dan Romanya'ya, Bulgaristan'dan Anadolu'ya kadar tekke, türbe ve makamların sahibidir. Öyle büyük bir coğrafyada gönül erliği yapmıştır ki, bu yanıyla bile bir ömrü bir ideale armağan ettiğini görmek mümkündür. 'Bin defa andığım gün de sensin. Bin defa yandığım gün de sensin. Gönülden gönüle aktığım sensin Allah'ım' diyen bir yüce gönüllüyü burada, huzurunuzda anmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Erenler bugünün imkanıyla yapılamayanları, o günlerin imkansızlıklarıyla büyük bir aşkla başardılar. Allah bizi onların açtığı Türklük ve güzel ahlak yolundan ayırmasın. Bizlere Türk yurtlarını armağan eden gönül ve ilim elçilerini, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin takipçisi erenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, İYİ Parti, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Türbede Açıklamalar - Son Dakika

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