Haber: Halil YATAR

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Sözcü TV'ye yönelik operasyonun ardından ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinden önce partisinin TBMM grup yönetimiyle bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin ardından İYİ Parti grup başkanvekilleri, milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Sabah saatlerinde Sözcü TV'ye operasyon yapılmasının ardından İYİ Parti Meclis grubunda hareketlilik yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu sabah erken saatlerde parti meclis yönetimiyle bir araya geldi. Ardından grup başkanvekilleri milletvekilleriyle bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Sabah saatlerinde Sözcü TV'ye operasyon yapılmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti meclis yönetimiyle bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez milletvekilleriyle bir araya gelerek Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile parti meclis yönetimi arasında yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Dervişoğlu'nun TBMM Grup yönetimiyle yaptığı toplantıda Sözcü TV'ye yapılan operasyonun yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretinin de ele alındığı belirtildi.