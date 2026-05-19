Destici'den 19 Mayıs Mesajı

19.05.2026 09:56
BBP Genel Başkanı Destici, 19 Mayıs'ı gençlere ithaf ederek zaferin önemini vurguladı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yayımladığı mesajda, "Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Destici, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün, milletimizin kaderini değiştiren büyük bir yürüyüşün başlangıç günü olan 19 Mayıs'ın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 yalnızca bir tarih değil, Türk milletin yeniden şahlanışıdır.?Esarete boyun eğmeyen bir iradenin, umutsuzluğu reddeden bir inancın ve bağımsız yaşama kararlılığının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da yaktığı istiklal meşalesi; kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmış, milletimizin hürriyet aşkını bütün dünyaya göstermiştir. Çünkü Türk milleti, tarih boyunca hiçbir zaman teslim olmamış; en zor zamanlarda dahi küllerinden yeniden doğmayı başarmış büyük bir millettir. Bugün de aynı ruhu yaşatacak olan sizlersiniz sevgili gençler. Sizler yalnızca Türkiye'nin geleceği değil, aynı zamanda bugünkü gücü, umudu ve teminatısınız.?Büyük Türkiye'yi inşa edecek olan; sizin inancınız, çalışkanlığınız, ahlakınız ve cesaretinizdir. Onun için sizlere güveniyoruz.?Hem de yürekten güveniyoruz. Sizler de hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin.?Kimsenin sizlere karamsarlık aşılamasına izin vermeyin.?Çünkü bu milletin mayasında yılgınlık değil; mücadele, sabır ve yeniden ayağa kalkma iradesi vardır. Elbette gençlerimizin sorunlarını biliyoruz."

"BİZ, ÜRETEN BİR GENÇLİK İSTİYORUZ"

Ekonomik sıkıntıları da biliyoruz, gelecek kaygısını da biliyoruz, işsizlik problemini de yakından görüyoruz. Bizlere düşen görev; gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak, onların hayallerini büyütmek ve güçlü bir gelecek kurmalarına destek olmaktır. Biz, üreten bir gençlik istiyoruz.?Araştıran, düşünen ve geliştiren bir gençlik istiyoruz.?Kendi tarihini bilen, kendi kültür değerlerine güvenen, dünyayı takip ederken özünden kopmayan bir gençlik istiyoruz. Çünkü büyük milletler, güçlü gençliklerle yükselir. Kıymetli genç kardeşlerim, Bu vatan sizindir.?Bu bayrak sizindir.?Bu büyük tarih sizindir. 19 Mayıs'ın emaneti sizlerin omuzlarındadır. İnanıyorum ki Türk gençliği; sahip olduğu iman, vicdan, çalışkanlık ve yüksek karakterle Türkiye'yi daha güçlü, daha adil ve daha huzurlu yarınlara taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Kaynak: ANKA

