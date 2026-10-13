DEVA Partili Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilere okul engelini zorbalık saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEVA Partili Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilere okul engelini zorbalık saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partili Şahin, Azerbaycan\'da başörtülü öğrencilere okul engelini zorbalık saydı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrilmesini açık bir zorbalık olarak niteledi. Şahin, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün hiçbir şarta bağlanmadan teminat altına alınması için çağrı yaptı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrilmesine tepki gösterdi. Şahin, Türkiye'nin geçmişte benzer yasakların ağır sonuçlarını yaşadığını belirterek, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün hiçbir şarta bağlanmadan güvence altına alınması çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte bu ülkenin evlatlarına üniversite kapılarında reva görülen o zulümleri, hakları gasp edilen genç kızların acısını bu millet asla unutmadı. Bugün Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından çevrilmesi, inancın ve kıyafetin hedef alınarak eğitime kilit vurulması açık bir zorbalıktır. Bir insanın geleceğini bu ilkelliğe kurban etmek ne hukuka sığar ne de insanlığa.

Laiklik veya kamu düzeni adı altında temel hakların ihlal edilmesi, Türkiye'nin geçmişte bedelini çok ağır ödediği köhnemiş bir hastalıktır. Biz bu acıyı bizzat yaşamış bir ülkenin insanlarıyız, başkalarının da aynı karanlığa sürüklenmesine asla sessiz kalamayız. Dün kendi evimizde bu zihniyete nasıl karşı çıktıysak, bugün de bu haksızlığın karşısında aynı sertlikle duruyoruz.

Tarihin en utanç verici sayfalarından ders çıkarmak varken evlatlarımızı irfan yuvalarından koparmak büyük bir basiretsizliktir. İki devlet bir millet dediğimiz kardeş Azerbaycan'ın hukukuna ve gönül bağımıza gölge düşüren bu çağdışı uygulamalara derhal son verilmeli, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü hiçbir şarta bağlanmadan hemen teminat altına alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıDeva PartisiMilletvekiliAzerbaycanPolitikaAnkaraGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
19:39
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
19:35
Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 20:02:34. #7.12#
SON DAKİKA: DEVA Partili Şahin, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilere okul engelini zorbalık saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei