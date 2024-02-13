DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan maden kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan maden kazasıyla ilgili açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan\'dan maden kazasıyla ilgili açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında yaralanan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan, göçük altında kalan madencilerin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni etti.

13.02.2024 18:29
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında yaralanan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçük altında kalan madencilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, resmi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında yaralanan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçük altında kalan madencilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan maden kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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