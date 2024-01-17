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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Menemen'de açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Menemen'de açıklamalarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Menemen'de partisinin ilçe seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Babacan, Türkiye'nin her bir köşesinde pırıl pırıl kadrolar oluşturduklarını ve ülkenin iyi yönetilmesi için ehil ve dürüst kadroların gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlerin merkezi hükümete bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, hükümete bir sarı kart gösterme seçimleri olacağını ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Menemen\'de açıklamalarda bulundu
17.01.2024 - 21:34,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karabağlar'daki programının ardından Çiğli'de vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Menemen ilçesine geçti. Menemen'de partisinin ilçe seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiren Babacan, DEVA Partisi olarak kuruluşumuzdan bu yana tüm Türkiye'de yoğun bir şekilde teşkilatlandık. Türkiye'nin her bir köşesinde pırıl pırıl kadrolar oluşturduk. Bazı arkadaşlarımızın siyaset tecrübesi vardı, bazılarıysa ilk defa bizimle yola çıktı. Bütün arkadaşlarımız daha güzel, güçlü bir Türkiye için büyük bir gayret ortaya koydular dedi.

'ÜLKENİN İYİ YÖNETİLMESİ ANCAK EHİL VE DÜRÜST KADROLARLA OLUYOR'

Deprem bölgesinde sıkıntıların devam ettiğini belirten Babacan, Şehitlerimizden birisinin Kahramanmaraş'ta ailesinin oturduğu eve baktık. Bir konteyner bile değil sadece bir çadır. Depremden bu yana neredeyse bir yıl geçmesine rağmen halen sıkıntıların devam ettiğini, sorunların çözülmediğini bizzat görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Nur Dağı'ndaydım. Hala yaraların sarılmadığını, deprem konutlarının orada yaşayan nüfusun en fazla yüzde 10'una ulaştığını gördüm. Ülkenin iyi yönetilmesi ancak ehil ve dürüst kadrolarla oluyor. Devlet yönetimindeki kadroların hem dürüst hem de ehil insanlardan oluşması gerekiyor. Bazıları dürüsttür ama işi bilmez. Onlarla olmaz. Bazısı işi bilir ama düzenbazdır. Eğer devlet yönetiyorsanız, belediye başkanı seçiyorsanız bu iki vasfın birleşmesi gerekiyor diye konuştu.

SARI KART GÖSTERDİ

Babacan, konuşmasının devamında 'sarı kart' göstererek, Seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimlerde belediye başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Bu seçimler sadece belediye başkanlarının seçileceği seçimler değil. Bu seçimler merkezi yönetime de bir uyarı niteliği taşıyor. 31 Mart seçimleri hükümete, merkezi yönetme, iktidara bir uyarı niteliği taşıyacak. Eğer iktidardan memnun değilseniz, fakirlik artıyor, hükümet değişmeli diyorsanız bu seçimlerde hükümet değişmeyecek ama bu seçimler merkezi hükümete bir uyarı seçimidir. Bu seçimler hükümete bir sarı kart gösterme seçimleri olacak. Hep beraber sarı kartı göstereceğiz ki akıllarını başlarına alsınlar dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Menemen'de açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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