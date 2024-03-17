DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yerel seçimler için 500 projelik bir havuz oluşturduk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımız tamam. 500 projelik bir havuzumuz oluşturuldu. Tüm Türkiye'nin ihtiyacı olan 500 belediye projesi. Bunu bütün adaylarımıza gönderdik. Adaylarımız bu projeler içerisinden kendi ilçeleri veya illeri için uygun olan projeleri seçtiler, milletimizin karşısına projelerle beraber çıktılar." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Batman'a gelen Babacan, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, DEVA Partisi olarak yola çıktıklarında "önce insan" dediklerini belirtti.
Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bizim eşit vatandaşımızdır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi biz aynı samimiyetle kucaklarız.' diye yola çıktık. İnsan olmaktan kaynaklanan her türlü hakkı bütün vatandaşlarımız doyasıya yaşamalıdır. Devletin de asli görevi vatandaşlarımıza insan onuruna yaraşan bir hayat hakkı tanımaktır. Herkesin yaşam tarzı, dini inancı kendisinedir ve devletin görevi onu olduğu gibi korumaktır. Bu düşüncelerle yola çıktık. Parti programımız ilk özgürlüklerle başlar. Tam 4 sene önce yayınladığımız program hala geçerlidir. Parti programımız değerini yitirmeyen bir programdır. İlk bölüm özgürlüklerle başlar. İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, kültürel özgürlükler, basın özgürlüğü..Daha sonra hukuk ve adaletin öneminden başlar. Ekonomi, parti programımızın ortasında yer alır. Çünkü biz biliyoruz ki özgürlük olmayınca, hukuk, adalet olmayınca ne yaparsanız yapın ekonomide dikiş tutturamazsınız."
Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Babacan, parti olarak iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planını açıkladıklarını belirtti.
Bu planda bütün detayları ortaya koyduklarını dile getiren Babacan, "Bununla da kalmadık, DEVA belediyeciliğinde etik kurallar bildirgesini açıkladık. Bu Türkiye'de bir ilk. Bütün adaylarımız bunu imzalıyor, ondan sonra adayımız oluyorlar. Çünkü belediye mevzuatı esnek. Genel merkezimizden bütün belediye başkanlarımızı sürekli izleyeceğiz, denetleyeceğiz ve bu ilkelerle ilgili herhangi bir sapma olursa derhal gereğini yapacak, disiplin süreçlerimizi başlatacağız." ifadelerini kullandı.
Babacan, belediyeciliği hem düzgün hem etkin yönetim olarak gördüklerini belirtti.
"Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımız tamam. 500 projelik bir havuzumuz oluşturuldu. Tüm Türkiye'nin ihtiyacı olan 500 belediye projesi. Bunu bütün adaylarımıza gönderdik. Adaylarımız bu projeler içerisinden kendi ilçeleri veya illeri için uygun olan projeleri seçtiler, milletimizin karşısına projelerle beraber çıktılar." diyen Babacan, her adaylarının ayrı broşürleri olduğunu, vatandaşların karşısına yerel sorunlarla ilgili farklı çözümlerle çıktıklarını kaydetti.
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