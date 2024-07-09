DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın ölümüyle ilgili mütalaa açıklandı - Son Dakika
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DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın ölümüyle ilgili mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanık Fırat C'ye müebbet hapis cezası talep etti.

09.07.2024 20:19
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Fırat C, Taş'ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Taş'ın yakınlarının avukatı, sanığın kardeşi R.C. ile olayın başından beri birlikte hareket ederek Taş'ı öldürdüğünü, anlık bir olay olmadığını ileri sürerek, diğer sanık R.C'nin tutuklanmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fırat C'nin ağabeyi R.C. ile Ağrı'da iş eldiveni üretmek üzere fabrika kurmak için Taş ile tanıştığını, taraflar arasında borç, alacak ilişkisi ve ticari anlaşmazlıklar yaşandığını, olay günü Fırat C'nin R.C. ile Taş'ın iş yerine geldiğini, ofis kısmında yaşanan tartışma ve arbede sonrasında sanıkların iş yerinin kapısına çıktıklarını, maktulün de arkalarından gelmesiyle bir süre daha tartışmanın devam ettiğini aktardı.

R.C'nin Fırat C'yi aracın ön yolcu koltuğuna oturtarak kapıyı kapattığını, sonrasında maktul ile R.C. arasında karşılıklı diyaloğun devam ettiğini, bu esnada Fırat C'nin aracın kapısını açarak tabancayla Taş'a ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiğini belirten cumhuriyet savcısı, mermilerden birinin iş yerinde çalışan İ.K'yi yaraladığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Fırat C'nin "kasten adam öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar, İ.K'ye karşı "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 5 aya kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ayrıca sanık R.C'ye ise elleriyle vurarak Savaş Taş'ın yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesini talep etti.

Söz verilen maktulün babası Aydın Taş da WhatsApp görüşmelerinden sanıkların oğlunu öldürmeye karar verdiklerinin anlaşıldığını öne sürerek, "Oğlum haksız yere öldürüldü. Makina davasından dolayı mahkemeye tazminat davası açabilirlerdi. Beni, eş ve çocuklarını mağdur ettiler. Sanık Fırat'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyorum. Yine R.C'nin de aynı şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Maktulün eşi Pınar Taş da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, iki sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Fırat C, maktulün tutum ve davranışlarının ticari olarak kendisini zarara uğrattığını, ikinci el verdiği makinaların vadettiğinden daha düşük model olduğunu tespit ettiğini savundu.

Öldürme niyetinin olmadığını öne süren sanık Fırat C, şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü karşılıksız çıkan çekimin düzeltme hakkını kullanmak ve makinalar hakkında konuşmak istedim. Ancak benim mağduriyetimi anlamadı. Gayet sakin davrandı, mağduriyetimi gidermeye ilişkin herhangi bir şey söylemedi. İlk önce bana vurdu, sonra ağabeyime vurdu. Bana vurduktan sonra ben de kendisine vurdum. Ağabeyimin vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Bana küfür ettikten sonra kendisine küfür etmiş olabilirim. Ben tehdit sözleri söylemediğimi hatırlıyorum. Arabaya binip gideceğimiz sırada küfür etti. Ben de bunun üzerine tabancayı çıkartarak kendisine ateş etmeye başladım. İlk önce hedef gözetmeden 3-4 el ateş ettim, sonrasında bir iki basamak kendisini takip ettim. Savaş'ın yüzünden perişan oldum, ekonomik dar boğaza girdim. Aydın Amca'dan ve eşinden özür diliyorum. Savaş'ın ailesine karşı herhangi bir namussuzluğum olmamıştır. Bu hususun da gözetilmesini istiyorum."

Söz alan sanığın avukatı Muzaffer Çift de müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 21 Eylül 2022'de çıkan silahlı kavgada yaralanan dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede ölmüş, gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklanmış, ağabeyi R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın ölümüyle ilgili mütalaa açıklandı - Son Dakika

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