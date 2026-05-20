Devlet Tiyatroları\'ndan ABD\'ye Turne

20.05.2026 11:40
Devlet Tiyatroları, ilk kez ABD'ye Türk oyunu ile turne yapacak ve Broadway'de sahne alacak.

YASEMİN KALYONCUOĞLU/ALİ KEMAL ZERENLİ- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne turne yapacağız. Bir Türk oyunuyla, bizim hikayelerimizi, bizim kültürümüzü anlatan bir oyunla gideceğiz. Bir sene içinde bir Türk oyununu ve Türk oyuncularla Broadway'de oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Karadağlı, Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin açılışında AA muhabirine, Hatay'ın ardından Kars Devlet Tiyatrosunun da 1-1,5 ay içerisinde açılacağını söyledi.

Tamer Karadağlı, "Hem Hatay hem de yakın zamanda açacağımız Kars Devlet Tiyatromuza oyuncu alımı ve personel alımı için sınav açacağız. Hatay'da yerleşik bir sahne olacak, burası bir turne bölgesi olmayacak. Çünkü Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları olarak biz bu konuyu son derece önemsiyoruz." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün Hatay için yeni bir sahne daha açılacağı müjdesini kendisine verdiğini dile getiren Tamer Karadağlı, "Hatay'da birkaç sahnemiz birden olacak. Onun müjdesini de bize vermiş oldular. Hem Sayın Valimize hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir isteğimizi geri çevirmediler. Tam tersine ne istiyorsak yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatıyla Hatay Devlet Tiyatrosunu çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik." dedi.

"Kars'ta da yerleşik bir sahnemiz olacak"

Hatay'ın yollarının, binalarının yeniden yapıldığını, sanat ve kültürle de gelişeceğini vurgulayan Karadağlı, "Hatay halkı bu yeniliği, sahneyi ve daha fazlasını hak ediyor. Çok hızlı bir şekilde onlara sanatı en iyi şekilde getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kars Devlet Tiyatrosu için de oyuncu ve idari personel alımı yapacaklarını belirten Tamer Karadağlı, "Kars'ta da yerleşik bir sahnemiz olacak. Önce tiyatromuzu açalım, ondan sonra oyunlara karar vereceğiz." diye konuştu.

"DT olarak ABD'ye yeni bir oyunla gideceğiz"

Devlet Tiyatrolarının dünyada neredeyse her ülkeye turne yaptığını, bir tek ABD'ye gitmediğini belirten Karadağlı, yakın zamanda ABD'ye DT oyunlarını götürmek için bir dizi görüşmeler yaptığını söyledi.

Tamer Karadağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne turne yapacağız. Bir Türk oyunuyla, bizim hikayelerimizi, bizim kültürümüzü anlatan bir oyunla gideceğiz. Bir sene içinde bir Türk oyununu ve Türk oyuncularla Broadway'de oynayacağız. ABD'de yaklaşık 8-10 tiyatroyla ve Broadway'de görüşmelerimiz oldu, oraya görüşmeler yapmaya gittik. Görüşme yaptığımız ABD'li yetkilileri buraya davet edeceğiz. Çok güzel gelişmeler olacak. Büyük ihtimalle DT olarak ABD'ye yeni bir oyunla gideceğiz ama mutlaka yerli bir oyun olacak."

Kaynak: AA

