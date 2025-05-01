Devlet yardımlarına muafiyet getiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi

Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 9 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan 102 sayılı kararnamenin 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, önceki kararnamede yer alan 11 kamu kurumu, muafiyet kapsamının dışına alındı.

Yeni kararnamede, "Mahalli idareler ve kamu işletmelerinin uyguladığı devlet yardımları ile sosyal yardımlar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. ve 8. maddelerine ve diğer maddelerinde yer alan teklif ve değerlendirmeye dair hükümlere tabi değildir." ifadeleri yer aldı.