Devrek Belediye Başkanı'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması

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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, belediyede kıdem tazminatlarının ödenmediğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ulupınar, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde belediye hakkında kıdem tazminatlarının ödenmediğine dair asılsız iddiaların yayıldığına değinerek, Devrek Belediyesinin her zaman çalışanlarının emeğine ve alın terine saygı duyduğunu, haklarını eksiksiz şekilde teslim etmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Bölge belediyeleri içinde en yüksek maaş yüküne rağmen göreve geldikleri ilk günden itibaren belediye çalışanlarının maaşlarını eksiksiz ödediklerini anlatan Ulupınar, şöyle devam etti:

"Ödemeye devam edeceğiz. Üstelik bunu 10 aydır her mecrada anlattığımız, açıkladığımız, defalarca yenilediğimiz, haksız, usulsüz ve düşüncesiz şekilde bize bırakılan önceki dönem enkazına rağmen gerçekleştirdik. Geçmiş dönemde belediyeye bırakılan ağır borç yükü, vergi ve SGK borçları ile mali sıkıntılar içinde devraldığımız belediyemizi, çalışanlarımızın haklarını aksatmadan yönetmeye devam ediyoruz."

Ulupınar, kıdem tazminatları konusunda da hassasiyetle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Ödemelerin eksiksiz ve adil şekilde yapılabilmesi için tüm yasal ve mali süreçleri titizlikle yürütüyor, ne eksik ne fazla ödeme yapılmaması adına gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Belli bir sıralamayla, emekli olan tüm personelimizin kıdem tazminatlarını da mali planlamalarımız dahilinde ödemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Yalnızca maaş ve tazminatları değil ilçenin geleceğini şekillendirecek yatırımları da yönettiklerine işaret eden Ulupınar, belediyenin, çalışanlarının hakkını korurken ilçenin kalkınması ve gelişmesi için de var gücüyle çalıştığını kaydetti.