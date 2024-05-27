Devrek Belediyespor altyapısında yetişen sporcular başarılarına devam ediyor - Son Dakika
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Devrek Belediyespor altyapısında yetişen sporcular başarılarına devam ediyor

Devrek Belediyespor altyapısında yetişen sporcular başarılarına devam ediyor

Devrek Belediyespor'un 1. Lig Badminton Takımı ödüllü bir deplasman maçı sonrası dönerken, Minik Kız Voleybol Takımı birinci oldu. Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, genç sporcuların başarılarından gurur duyduklarını belirtti.

27.05.2024 14:52
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Devrek Belediye spor altyapısında yetişen sporcular, başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.

İlk sezonunda antrenör Mustafa Danacı yönetiminde çalışan 1. Lig Badminton Takımı, 24-26 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen deplasman maçlarından ödülle döndü.

Devrek Belediyespor Minik Kız Voleybol Takımı da Çaycuma Gençler Birliği Voleybol Turnuvası'nda birinci oldu. Takım, antrenör Ömer Dalgıç ve Muradiye Azak yönetiminde çıktıkları bütün maçları kazandı.

Genç sporcuların başarılarından dolayı büyük gurur duyduğunu belirten Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, "Altyapıdan yetişen genç sporcularımızın, evlatlarımızın başarıları bizleri çok mutlu ediyor. Sporcularımız ilçemizi, ailelerini, bizleri başarıyla temsil ediyorlar. Bizleri gururlandırıyorlar." ifadesini kullandı.

Şair ve yazarlar Gökçebey'de buluştu

Batı Karadeniz Edebiyat Topluluğu'nun (BKET) 4. toplantısı ile şiir ve müzik dinletisi etkinliği, Gökçebey ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda BKET'in faaliyetlerini sürdürmüsi kararlaştırılırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük il, ilçe temsilcileri belirlendi.

Şiir ve müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte, türküler seslendirildi, şair ve yazarlar eserlerinden örnekler sundu.

Etkinlik sonunda köylü kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ürünler katılımcılara ikram edildi.

Gökçebey'deki "Anıt Ağaç"ın çevresine düzenleme talebi

Gökçebey'e bağlı Veyisoğlu köyünde bulunan "Anıt Ağaç"ı gezenler, bakım ve çevre düzenlemesi konusunda çalışma yapılmasını istiyor.

Ana yoldan ağaca kadar yapılan merdiven basamaklarının kırık, yıkık ve dökük olması, engelli vatandaşların "Anıt Ağaç"a ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Ziyaretçilerden Kamil Aydın, gazetecilere, burada çevre düzenlemesi yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Zonguldak'ta altyapı ve çevre temizlik çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin yaşam kalitesini yükseltmek ve halka en iyi hizmeti sunmak amacıyla günlük çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi ve yol bakım çalışmaları düzenli olarak yapılırken, kent genelinde temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Park ve bahçelerin bakımı ile yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların korunması amacıyla başlatılan peyzaj çalışmaları da sürüyor.

Zonguldak BEÜ'de "27. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası" kutlanıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) "27. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri" coşkuyla kutlanıyor.

Bando takımı eşliğinde spor salonu önüne gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi.

Öğrenciler, stantlarda bölümleri ve kulüplerini tanıttı, ürettikleri eşyaları sergileme imkanı buldu.

Şenlikte ayrıca, Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 100. yıl pastası kesildi.

Rektör Özölçer, gazetecilere, öğrencilerin hem eğlenecekleri hem de projelerini tanıtacağı bir etkinlik olacağını söyledi.

Şenlik, halk oyunları, dans ve sinema gösterileri, yöresel yemek, konserler ve tiyatro oyunlarıyla devam edecek.

Devrekli kadınlar amigurumi ile gelir kazanıyor

Devrek ilçesinde kadınlar, amigurumi tekniğiyle yaptıkları oyuncak bebekleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Devrek Halk Eğitimi Merkezi'nin desteğiyle açılan kursta amigurumi öğrenen kadınlar, evlerinde yaptığı oyuncak bebekleri el sanatları mağazasında satışa sunuyor.

Usta öğretici Feride Engin, gazetecilere, kursu başarılı şekilde tamamlayan kadınların evlerinde üretmeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devrek Belediyespor altyapısında yetişen sporcular başarılarına devam ediyor - Son Dakika

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