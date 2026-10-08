Devrekani\'de patates hasadı, Kaymakam Pazarcı\'nın katıldığı şenlikle başladı

Devrekani'de patates hasadı, Kaymakam Pazarcı'nın katıldığı şenlikle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde patates hasat şenliği düzenlendi. Kasaplar köyündeki programla yaklaşık 1250 dekar alanda yeni hasat sezonu başlatıldı; etkinliğe Kaymakam Umut Pazarcı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da katıldı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde patates hasat şenliği düzenlendi.
Kasaplar köyünde üretici Ayhan Kahvecioğlu'na ait tarlada gerçekleştirilen programa Kaymakam Umut Pazarcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.
Devrekani'de yaklaşık 1250 dekar alanda patates üretimi gerçekleştirilirken, düzenlenen programla yeni hasat sezonu başlatıldı.
Kaynak: AA
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