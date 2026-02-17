DHMİ Çalışanları İş Bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DHMİ Çalışanları İş Bırakıyor

17.02.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTS, DHMİ çalışanlarının tazminat adaletsizliğini protesto etmek için yarın iş bırakma eylemi yapacak.

(ANKARA) - Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Tonguç Özkan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) çalışanlarının "havacılık tazminatı ve performans primi" ödemelerinin adil biçimde dağıtılmamasını protesto amacıyla yarın yapacakları iş bırakma eylemine ilişkin, "Sendikamız BTS, her zaman sorunların çözümünü diyalog yoluyla aramış, defalarca kurum yöneticileriyle görüşmeler yaparak taleplerini iletmiştir. Ancak geçen süre içerisinde sorunlarımız çözülmemiş, çalışanlar arasında adalet duygusu bir kez daha zedelenmiştir" dedi.

Özkan, BTS Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti.

DHMİ'nin havacılık tazminatı ve performans primi dağıtımında esas aldığı unvan gruplandırma yöntemi ile bu gruplara belirlenen oranlardaki keyfilik nedeniyle ciddi ücret farklarının ortaya çıktığını bildiren Özkan, şöyle konuştu:

"Havacılık tazminatı uygulamasında herhangi bir objektif kriter bulunmamakta, aynı görev, sorumluluk ve riski taşıyan çalışanlar arasında büyük farklar oluşmaktadır. Bu durum yalnızca ücret adaletsizliği yaratmamakta, aynı zamanda çalışma barışını da zedelemektedir. Eurocontrol gelirleri şeffaf biçimde dağıtılmamaktadır."

Ülkemiz, 1 Mart 1989 tarihinde 41 üyeli teşkilata 10. üye olarak katılmıştır. Burada Eurocontrol'den bahsediyoruz. Eurocontrol üyesi her ülke, hava sahasının kullanılması karşılığında belirli bir pay almaktadır. Bu gelir, ülkelerin hava trafik hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmeti veren çalışanlara adil biçimde dağıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Ancak DHMİ, Eurocontrol tazminatı ödemelerinde birçok yönden sorunlu ve şeffaflıktan uzak bir uygulama yürütmektedir. Unvan grupları, gruplandırma yöntemi ve ödeme oranları hiçbir adil ölçüte dayanmamaktadır.  Yapılan son düzenlemeler dahi mevcut adaletsizliği gidermek yerine daha da artırmıştır.

Sendikamız BTS, her zaman sorunların çözümünü diyalog yoluyla aramış; defalarca kurum yöneticileriyle görüşmeler yaparak taleplerini iletmiştir. Havacılık tazminatı ve performans primi konusu yıllardır 'çalışmalar sürüyor' denilerek ertelenmiş, somut bir adım atılmamıştır. Kurumda örgütlü sendika ve dernekler çağrılarda bulunmuş, bu çağrılar üzerine toplantılar yapılmış, ardından Genel Müdürlük yöneticileriyle görüşülerek talepler iletilmiştir. Sendikamız tarafından da çeşitli defalar görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu konudaki taleplerimiz DHMİ'ye aktarılmıştır. Ancak geçen süre içerisinde sorunlarımız çözülmemiş, havacılık tazminatında hiçbir değişiklik yapılmaksızın performans primi düzenlemesiyle yeni bir eşitsizlik yaratılmış; çalışanlar arasında adalet duygusu bir kez daha zedelenmiştir."

"Adil bir tazminat düzenlemesi istiyoruz"

Özkan, 11 Ağustos 2025 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü önündeki basın açıklamalarını hatırlatarak, yapılan tüm uyarı, talep ve çözüm girişimlerine rağmen somut bir sonuç elde edilememesi üzerine, üyeler ve çalışanlarla yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yarın bir günlük iş bırakma eylemi kararı alındığını ifade etti.

İş bırakma eyleminin "ücret talebi değil, adaletin ve eşitliğin sağlanması talebi olduğunu" söyleyen Özkan, "Adil bir tazminat düzenlemesi istiyoruz. Havacılık tazminatı için adil ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmalı, bu düzenleme iş barışına hizmet etmelidir. Performans sistemi, çalışanlar arasında ayrım yaratmayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Çalışanların temsilcisi olan sendikalar, yapılacak tazminat düzenlemelerinde muhatap alınmalı ve çalışmalara dahil edilmelidir" dedi.

"Bıçak kemiğe dayanmadı kemiği de geçti"

Basın toplantısında hazır bulunan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de konfederasyonun BTS'nin iş bırakma eyleminde yanlarında olduğunu belirterek, "Temel maaş güçlendirilmeli, ek ve yan ödemeler temel ücrete dahil edilerek kamu çalışanlarının genel anlamda emeklilik haklarının güvence altına alınması sağlanmalıdır" dedi.

BTS Havacılık Şube Başkanı Osman Karaman da yıllarca oyalandıklarını söyleyerek, "DHMİ'de adaletsizlikler artık aldı başını gitti. Yani bıçak kemiğe dayanmadı, kemiği de geçti. Bu haksızlıklara göz yumarak, haksızlıkları halının altına süpürerek baş edemeyiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Basın toplantısına KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz da hazır bulundu.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Ekonomi, Güncel, Dhmi, BTS, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHMİ Çalışanları İş Bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:24:15. #7.11#
SON DAKİKA: DHMİ Çalışanları İş Bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.