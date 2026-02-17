DHMİ Çalışanları İş Bırakıyor

(ANKARA) - Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Tonguç Özkan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) çalışanlarının "havacılık tazminatı ve performans primi" ödemelerinin adil biçimde dağıtılmamasını protesto amacıyla yarın yapacakları iş bırakma eylemine ilişkin, "Sendikamız BTS, her zaman sorunların çözümünü diyalog yoluyla aramış, defalarca kurum yöneticileriyle görüşmeler yaparak taleplerini iletmiştir. Ancak geçen süre içerisinde sorunlarımız çözülmemiş, çalışanlar arasında adalet duygusu bir kez daha zedelenmiştir" dedi.

Özkan, BTS Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti.

DHMİ'nin havacılık tazminatı ve performans primi dağıtımında esas aldığı unvan gruplandırma yöntemi ile bu gruplara belirlenen oranlardaki keyfilik nedeniyle ciddi ücret farklarının ortaya çıktığını bildiren Özkan, şöyle konuştu:

"Havacılık tazminatı uygulamasında herhangi bir objektif kriter bulunmamakta, aynı görev, sorumluluk ve riski taşıyan çalışanlar arasında büyük farklar oluşmaktadır. Bu durum yalnızca ücret adaletsizliği yaratmamakta, aynı zamanda çalışma barışını da zedelemektedir. Eurocontrol gelirleri şeffaf biçimde dağıtılmamaktadır."

Ülkemiz, 1 Mart 1989 tarihinde 41 üyeli teşkilata 10. üye olarak katılmıştır. Burada Eurocontrol'den bahsediyoruz. Eurocontrol üyesi her ülke, hava sahasının kullanılması karşılığında belirli bir pay almaktadır. Bu gelir, ülkelerin hava trafik hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmeti veren çalışanlara adil biçimde dağıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Ancak DHMİ, Eurocontrol tazminatı ödemelerinde birçok yönden sorunlu ve şeffaflıktan uzak bir uygulama yürütmektedir. Unvan grupları, gruplandırma yöntemi ve ödeme oranları hiçbir adil ölçüte dayanmamaktadır. Yapılan son düzenlemeler dahi mevcut adaletsizliği gidermek yerine daha da artırmıştır.

Sendikamız BTS, her zaman sorunların çözümünü diyalog yoluyla aramış; defalarca kurum yöneticileriyle görüşmeler yaparak taleplerini iletmiştir. Havacılık tazminatı ve performans primi konusu yıllardır 'çalışmalar sürüyor' denilerek ertelenmiş, somut bir adım atılmamıştır. Kurumda örgütlü sendika ve dernekler çağrılarda bulunmuş, bu çağrılar üzerine toplantılar yapılmış, ardından Genel Müdürlük yöneticileriyle görüşülerek talepler iletilmiştir. Sendikamız tarafından da çeşitli defalar görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu konudaki taleplerimiz DHMİ'ye aktarılmıştır. Ancak geçen süre içerisinde sorunlarımız çözülmemiş, havacılık tazminatında hiçbir değişiklik yapılmaksızın performans primi düzenlemesiyle yeni bir eşitsizlik yaratılmış; çalışanlar arasında adalet duygusu bir kez daha zedelenmiştir."

"Adil bir tazminat düzenlemesi istiyoruz"

Özkan, 11 Ağustos 2025 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü önündeki basın açıklamalarını hatırlatarak, yapılan tüm uyarı, talep ve çözüm girişimlerine rağmen somut bir sonuç elde edilememesi üzerine, üyeler ve çalışanlarla yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yarın bir günlük iş bırakma eylemi kararı alındığını ifade etti.

İş bırakma eyleminin "ücret talebi değil, adaletin ve eşitliğin sağlanması talebi olduğunu" söyleyen Özkan, "Adil bir tazminat düzenlemesi istiyoruz. Havacılık tazminatı için adil ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmalı, bu düzenleme iş barışına hizmet etmelidir. Performans sistemi, çalışanlar arasında ayrım yaratmayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Çalışanların temsilcisi olan sendikalar, yapılacak tazminat düzenlemelerinde muhatap alınmalı ve çalışmalara dahil edilmelidir" dedi.

"Bıçak kemiğe dayanmadı kemiği de geçti"

Basın toplantısında hazır bulunan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de konfederasyonun BTS'nin iş bırakma eyleminde yanlarında olduğunu belirterek, "Temel maaş güçlendirilmeli, ek ve yan ödemeler temel ücrete dahil edilerek kamu çalışanlarının genel anlamda emeklilik haklarının güvence altına alınması sağlanmalıdır" dedi.

BTS Havacılık Şube Başkanı Osman Karaman da yıllarca oyalandıklarını söyleyerek, "DHMİ'de adaletsizlikler artık aldı başını gitti. Yani bıçak kemiğe dayanmadı, kemiği de geçti. Bu haksızlıklara göz yumarak, haksızlıkları halının altına süpürerek baş edemeyiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Basın toplantısına KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz da hazır bulundu.