Diaspora Genç Buluşması Son Buldu

10.05.2026 21:44
YTB'nin düzenlediği Diaspora Genç Temsilciler Buluşması, kapanış töreniyle sona erdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Diaspora Genç Temsilciler Buluşması" kapanış töreniyle sona erdi.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile çok sayıda davetli katıldı.

Çam, buradaki konuşmasında, gençler arasındaki güçlü iletişimin stratejik önemine dikkati çekti.

Serdar Çam, diaspora gençliğinin kendi aralarında kurduğu bağın ve ortak çalışma iradesinin, nerede yaşadığı fark etmeksizin her Türk ferdi için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Gençlerin sergilediği kenetlenme ruhunu takdir eden Çam, bunun, Türkiye'nin küresel vizyonuna güç katan en temel dinamiklerden biri olduğunu vurguladı.

YTB Başkanı Turus da konuşmasında, "Diaspora Gençlik ve Sivil Toplum İş Birliği Programı" kapsamında Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Çalışmalar, ?Sivil Toplum Gönüllüleri Değişim Programları, ?Kardeş Sivil Toplum Programı, Müslüman Diasporalarla Ortak Çalışmalar, ?Türk Dünyası Diasporalarıyla Ortak Çalışmalar ve ?Genç Diaspora Zirvesi'ne verilecek destek paketlerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Turus, gençlerin liyakat ve özveriyle yürüttüğü çalışmaların önemini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerden gelerek bu masada ortak bir milli akıl inşa eden siz gençlerimiz; kendi değerlerinizi koruyarak bulunduğunuz toplumlarda asli unsurlar olma kararlılığınızı gösterdiniz. Bugün paylaştığımız bu destek paketi, fikirlerinizi eyleme dönüştürecek kurumsal birer kaldıraçtır. Evlatlarını bu şuurla yetiştiren ailelerimize ve gençlerimize sahalarda alan açan sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Program, katılımcı gençlere sertifikalarının takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Diaspora Gençlik Buluşması

Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcilerini bir araya getiren "Diaspora Gençlik Buluşması" 8 Mayıs'ta Ankara'da başlamıştı.

Gençlerin eğitimden sosyal girişimcilik, kültür, akademi, teknoloji ve hak savunuculuğu gibi geniş bir yelpazede daha etkin kılınması hedeflenen buluşma kapsamında, gençlerin, bulundukları ülkelerde toplumsal etkilerini artıracak özgün projelerine YTB tarafından sunulacak kurumsal, teknik ve mali destek mekanizmaları üzerinde durulmuştu.

Programın Ankara etabında, heyet, Türkiye'deki köklü kurumları ziyaret ederek devlet tecrübesini yerinde gözlemleme ve kurumsal işleyiş hakkında bilgi alma imkanı bulmuştu.

Gençler, Ankara'daki temasları kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile görüşmüştü.

Ankara temaslarının ardından İstanbul'a geçen gençler, Enstitü Sosyal ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) işbirliğinde düzenlenen çeşitli programlara katılarak tecrübe paylaşımı faaliyetlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

