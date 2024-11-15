Dibeybe'den Seçim Çağrısı

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, halkı yarın yapılacak belediye seçimlerine aktif şekilde katılmaya çağırdı.

Ulusal Birlik Hükümeti, Başbakan Dibeybe'nin yarın yapılacak ilk grup (58 belediye) Belediye Meclisi seçimlerine ilişkin video mesajını yayımladı.

Libya halkını yarın yapılacak Belediye Meclisi seçimlerine aktif olarak katılmaya davet eden Dibeybe, bu seçimlerin ülkesi için demokrasiye doğru atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Libyalılar kendi kendilerini yönetme ve demokrasiye ulaşma yeteneğine sahipler." diyen Dibeybe, belediye seçimlerini "Libya'yı parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerine götürecek bir ilerleme" olarak niteledi.

Dibeybe, Libyalıların iradesini engellemeye yönelik girişimlerin başarısız olacağını vurguladı.

Başbakan Dibeybe ayrıca güvenlik güçlerinin belediye seçimlerinin güvenliğini sağlamak için tüm hazırlıkları tamamladığını kaydetti.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin Libya Misyonu da Libyalı seçmenleri Belediye Meclisi seçimlerine aktif olarak katılmaya davet etti.

Avrupa Birliği'nin Libya Misyonundan yapılan açıklamada, yerel ve merkezi düzeydeki tüm ilgili taraflara ve yetkililere "seçim sürecinde demokratik süreci desteklemeleri" çağrısında bulunuldu.