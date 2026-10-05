Dicle Nehri'ndeki davada tutuklu sanık tahliye edilmedi, duruşma 9 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
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Dicle Nehri'ndeki davada tutuklu sanık tahliye edilmedi, duruşma 9 Aralık'a ertelendi

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Diyarbakır'da geçen yıl Dicle Nehri'nde silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki kişinin öldürülmesi davasında tutuklu sanığın yargılanması sürdü. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına hükmederken duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

Diyarbakır'da geçen yıl Dicle Nehri'nde silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Sedat Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Necati Çetin, maktulün ağabeyleri Seyfettin ve Aziz Karagöz ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Çetin, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia ederek, "Sedat Karagöz, benim hasmım veya ticaret yaptığım kişi değil. Birbirimize düşmanlığımız yoktu. Bu durumlar araştırılsın. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Asla birbirimizin kalbini kırmazdık. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün ailesinin avukatı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına, sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 31 Mart 2025'te merkez Sur ilçesindeki Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan Sedat Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Necati Çetin hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
Diyarbakır3. SayfaMahkemeGüncelSuçSon Dakika

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