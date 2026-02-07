Didim Belediye Başkanı Gençay'dan 6 Şubat Depremlerinden Etkilenen Ailelere Ziyaret

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında depremden etkilenerek kente yerleşen aileleri ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında depremden etkilenen aileleri ziyaret etti. Ziyaretlerde, Didim'e yerleşen ailelerle bir araya gelen Gençay, belediye olarak ailelerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Başkan Gençay, 6 Şubat depremlerinin unutulmadığını vurgulayarak, "Yaşanan süreci unutmadan, birbirimize daha sıkı sarılarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Depremden etkilenen tüm ailelerimizin her zaman yanındayız. Dayanışma ruhunu büyütmeye, umudu hep birlikte ayakta tutmaya devam edeceğiz" dedi.