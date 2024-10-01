Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Y. (43) Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde boşandığı eşi Sibel Aygan'a (33) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aygan, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden uzaklaşan M.Y, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Didim'de boşanmış eş cinayeti - Son Dakika
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