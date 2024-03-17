Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Esra Uygur idaresindeki 09 AFB 125 plakalı otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen 09 D 6020 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Didim'de korkunç kaza: 1 ölü - Son Dakika
Adana'nın Pozantı ilçesinde Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.
Gaziantep'te gün içinde tartışan iki husumetli şahıs akşam saatlerinde tekrar karşılaşarak silahlı kavga etti. Kavgada Mehmet Polat adlı şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları ise katil zanlısının aracına zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi. Kafeler Caddesi'nde buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Özdağ, Türk halkının Türkiye'nin örtülü istilası konusunda geliştirdiği hassasiyetin ana dinamiğinin gençler olduğunu belirtti. Programın ardından Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve birçok siyasetçi, iş insanı ve gazeteci davete katıldı. UID Bölge Başkanı Enis Çimen, ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç da UID'nin dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşam kültürünü korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise ramazan ayının barış ve selamet bulma ayı olduğunu ifade ederek, dünyadaki zulümlerin son bulması için ramazanın bir vesile olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi için temennilerde bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Diyanet Bursları" kapsamında mezun olan Kenyalılar, Nairobi'deki iftar programında bir araya geldi. TDV'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayan mezunlar iş hayatına başladıkları ülkelerine dönerek buluştu. Programda, TDV heyeti ve Türk iş insanları da yer aldı.
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