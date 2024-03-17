Didim'de korkunç kaza: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Didim'de korkunç kaza: 1 ölü

Didim\'de korkunç kaza: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin özel bir okulda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

17.03.2024 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

Esra Uygur idaresindeki 09 AFB 125 plakalı otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen 09 D 6020 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Aydın, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de korkunç kaza: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana'da kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
    02:03 Adana'da kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

    Adana'nın Pozantı ilçesinde Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.

  • Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
    01:07 Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

    Gaziantep'te gün içinde tartışan iki husumetli şahıs akşam saatlerinde tekrar karşılaşarak silahlı kavga etti. Kavgada Mehmet Polat adlı şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları ise katil zanlısının aracına zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle buluştu
    01:07 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle buluştu

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi. Kafeler Caddesi'nde buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Özdağ, Türk halkının Türkiye'nin örtülü istilası konusunda geliştirdiği hassasiyetin ana dinamiğinin gençler olduğunu belirtti. Programın ardından Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.

  • Uluslararası Demokratlar Birliği Brüksel'de iftar programı düzenledi
    01:05 Uluslararası Demokratlar Birliği Brüksel'de iftar programı düzenledi

    Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve birçok siyasetçi, iş insanı ve gazeteci davete katıldı. UID Bölge Başkanı Enis Çimen, ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç da UID'nin dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşam kültürünü korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise ramazan ayının barış ve selamet bulma ayı olduğunu ifade ederek, dünyadaki zulümlerin son bulması için ramazanın bir vesile olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi için temennilerde bulundu.

  • Kenyalı Diyanet Bursiyerleri Türkiye'deki İftar Programında Buluştu
    01:02 Kenyalı Diyanet Bursiyerleri Türkiye'deki İftar Programında Buluştu

    Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Diyanet Bursları" kapsamında mezun olan Kenyalılar, Nairobi'deki iftar programında bir araya geldi. TDV'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayan mezunlar iş hayatına başladıkları ülkelerine dönerek buluştu. Programda, TDV heyeti ve Türk iş insanları da yer aldı.


00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:06 Süper Lig’de görülmemiş olay Beşiktaş’ın penaltısı neden iptal oldu Süper Lig'de görülmemiş olay! Beşiktaş'ın penaltısı neden iptal oldu?
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
23:55 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisi ’izole hastalar’ nedeniyle kapatıldı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
22:22 Kara Kartal’a sahasında soğuk duş Beşiktaş, Antalyaspor’a 2-1 yenildi Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 02:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: Didim'de korkunç kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement